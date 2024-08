Zorgverzekeraars hebben een akkoord gesloten met de curatoren van Co-Med dat ervoor moet zorgen dat de huisartsenpraktijken van de failliete keten snel worden overgedragen. Hoewel verzekeraars tegen dit soort betalingen zijn, gaat het om een miljoen euro.

Na het faillissement van Co-Med, eerder deze zomer, werd de curator verantwoordelijk voor de overgebleven praktijken van Co-Med. De curatoren van de failliete huisartsenketen willen geld binnenhalen voor de vele schuldeisers. En dat leidde tot spanning.

Toch goodwill betalen

Zo meldde EenVandaag eerder dat bij een overname van de Co-Med-praktijk in Noord-Holland geld werd gevraagd voor de patiëntendossiers. Zo'n overnamesom, ook wel bekend als 'goodwill', is iets waar zorgverzekeraars tegen zijn.

Maar nu wordt er toch goodwill betaald door de verzekeraars. Een duivels dilemma, laat een woordvoerder namens de verzekeraars weten. "Maar uiteindelijk staat het belang van de patiënt voorop en willen we een snelle oplossing voor hen regelen."

Dossiers en personeel

Met de betaling van 1 miljoen euro kunnen nieuwe huisartsen gebruik maken van de patiëntendossiers, die 20 jaar bewaard moeten worden van de wet. Ook kunnen ze gebruik maken van overgebleven werkruimtes en -locaties van Co-Med,

Daarnaast hebben de artsen nu de mogelijkheid om voormaling personeel van de commerciële huisartsenketen in te huren. Omdat deze afspraken landelijk zijn gemaakt, hoeft er niet per praktijk onderhandeld te worden over de voorwaarden.

Nieuwe huisartsen

Uiterlijk 1 januari 2025 moeten alle praktijken van Co-Med een nieuwe eigenaar hebben. Op sommige plekken gaat het sneller en kunnen nieuwe huisartsen meteen aan de slag. De zorgverzekeraars hopen op elke oude locatie een nieuwe vaste huisarts te vinden.

Op 1 april stonden er nog 45.000 patiënten ingeschreven bij Co-Med. Zij kunnen de komende maanden dus overgeschreven worden naar een nieuwe huisarts. Tot die tijd kunnen zij voor zorg terecht bij online huisartsenpraktijk Arene, die samenwerkt met lokale huisartsen zodat - wanneer nodig - fysieke zorg beschikbaar is.

Slechte zorg en fraude

Co-Med ging in juli failliet. De commerciële huisartsenketen was al langer omstreden: zo kampte het bedrijf met financiële problemen en ook werd de keten op de vingers getikt omdat de geleverde zorg ondermaats was. Eind juni zegden de zorgverzekeraars het contract met Co-Med op.

EenVandaag onthulde eerder dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek is gestart naar zorgfraude door Co-Med. Wanneer dit onderzoek door de toezichthouder afgerond is, is onduidelijk. Ook de zorgverzekeraars zelf doen onderzoek naar fraude.