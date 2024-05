Spanningen rondom het Eurovisie Songfestival in Malmö deze week: verschillende landen en artiesten zijn tegen de Israëlische deelname aan het liedjesfestijn, vanwege de oorlog in Gaza. Ook in Nederland zijn fans verdeeld over de deelname van Israël.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 leden van het Opiniepanel. De helft (48 procent) van de songfestivalfans vindt het acceptabel als Israël meedoet, 44 procent vindt van niet.

Vergelijking met Rusland en Belarus

Voorstanders van de deelname van Israël zeggen dat 'het Songfestival niets met politiek te maken heeft'. Ook wordt gezegd dat 'de artiest er ook niets aan kan doen dat de regering dit doet'.

Tegenstanders trekken de vergelijking met Rusland en Belarus, die vanwege de inval in Oekraïne sinds 2022 niet meer mogen meedoen aan het Songfestival. "Hoezo, geen politieke statements? Als zij niet mee mogen doen door een oorlog, dan Israël ook niet", vindt een van hen.

Mogen deze landen meedoen aan het Eurovisie Songfestival?

'Imago Israël opkrikken'

1 op de 10 deelnemers die geïnteresseerd zijn in het Songfestival, gaat dit jaar zelfs helemaal niet kijken, omdat Israël meedoet aan het liedjesfestival. De Israëlische zangeres Eden Golan treedt vanavond op in de tweede halve finale, vlak voor de Nederlandse inzending Joost Klein.

"Normaal kijk ik wel, maar ik kan dit jaar echt niet naar het Songfestival kijken, vanwege de aanwezigheid van Israël", vertelt een deelnemer. "Hoe kan ik gezellig naar muziek luisteren van iemand die daar alleen staat om het imago van dat land op te krikken? Terwijl ze in Gaza mensen vermoorden? Dan kijk ik echt liever iets anders die avond."

Oproep tot terugtrekking

Ook in Nederland werd geprotesteerd tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Diverse Nederlandse artiesten, schrijvers en kunstenaars riepen Klein op om zich terug te trekken, om zo een statement te maken tegen de Israëlische deelname. Ook bij AVROTROS, de omroep die het programma uitzendt en verantwoordelijk is voor de Nederlandse inzending, werd gedemonstreerd.

Toch vinden de meeste deelnemers (73 procent) terugtrekken geen goed idee. "Het is niet aan de artiest om hier een politiek statement van te maken en ik vind het ook heel oneerlijk dat dat van hem gevraagd wordt", legt iemand uit. Een ander: "Het heeft echt geen zin om je terug te trekken van een liedjesfestival, daar is niemand in Gaza mee geholpen."

'Buiten mag wel gedemonstreerd worden'

Er wordt veel protest verwacht rond en tijdens het liedjesfestijn in de Zweedse stad Malmö. Volgens de organisatie komen tienduizenden mensen van over de hele wereld af op het evenement. Door de spanningen zijn de regels voor vlaggen in de zaal aangescherpt: alleen de vlaggen van de 37 deelnemende landen zijn welkom, met als enige uitzondering de regenboogkleurige Pridevlag.

Dat betekent dat de Israëlische vlag wel te zien zal zijn, omdat het land meedoet, en de Palestijnse vlag niet. Tweederde (65 procent) vindt dat een goede zaak: "Geen politieke statements binnen. Ook niet in songteksten", zegt een deelnemer. Maar, voegt diegene toe: "Buiten mag wel gewoon gedemonstreerd worden met vlaggen en borden." Overigens betekenen de nieuwe regels ook dat de Friese vlag, van de thuisprovincie van Klein, verboden is in de zaal.