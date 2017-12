Whatsapp, Google Maps, Instagram, Twitter, Facebook, Über, Youtube: alles is tegenwoordig binnen handbereik op onze mobiel. Het heeft ons leven in veel opzichten een stuk makkelijker gemaakt. Maar het afgelopen jaar werd ook de keerzijde van ons smartphonegebruik pijnlijk duidelijk. “Ik was de hele dag alleen maar bezig met welke perfecte foto ik op Instagram moest plaatsen”.