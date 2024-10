Medische Hulp Gaza (MHG) zamelt al maanden hulpgoederen in voor medisch personeel in Gaza. Zij zijn blij dat Giro555 aansluit, want de lijst met wat zij nodig hebben is ellenlang: "Wat nu in Gaza gebeurt, als het over medische zorg gaat, is ongekend."

Rolstoelen, sterilisator, handschoenen, naalden, katheters, vernevelaars, verbandmiddelen, mondkapjes en schorten. Het ligt allemaal klaar in een loods in Rotterdam om naar het noorden van Gaza te brengen. De spullen zijn ingezameld door de organisaties Medische Hulp Gaza en Pharma4Gaza (P4G): een samenwerkingsverband van Nederlandse artsen.

Groot tekort aan medische goederen

Ruim een half jaar geleden begonnen de organisaties al met het inzamelen van medische hulpmiddelen, vertelt huisarts Shakib Sana die betrokken is bij artsencollectief Medische Hulp Gaza.

Zo vertelt Sana dat ze onder meer een sterilisator hebben gekregen, gedoneerd door een huisartsenpraktijk. "Die kost een paar 1.000 euro en kunnen ze goed gebruiken in Gaza, waar de schaarste heel groot is."

Hulpmiddelen naar huisartsen

De hulpmiddelen worden niet vervoerd naar ziekenhuizen maar naar eerstelijns centra, ook wel 'primary care units' genoemd.

"Daar werken huisartsen wiens praktijken door bombardementen zijn beschadigd en kapot gemaakt. En die collega's doen daar alles wat ze kunnen. Maar als je als huisarts iemand naar een ziekenhuis wil sturen, moet je hemel en aarde bewegen om dat voor elkaar te krijgen."

Bekijk ook Deuk in imago Giro555 door omstreden actiedag oorlog Midden-Oosten: minderheid vindt onderwerp geschikt

'Gigantische druk'

Mensen met suikerziekte kunnen daarom vaak niet terecht voor een behandeling. "Je krijgt geen voorrang op iemand die binnen wordt gebracht na een bombardement en brandwonden heeft of een arm of been verliest. Er is gigantisch veel druk op de huisartsenzorg daar", vertelt Sana.

Sana is blij met de spullen die hij aan Gaza kan doneren, maar dat was niet altijd even gemakkelijk. "Je hebt draagvlak nodig en de afgelopen maanden blijkt dat één van de moeilijkste dingen te zijn. Heel veel medische collega's zeggen dat ze het moeilijk vinden om spullen te doneren aan Gaza".

Persoonlijk conflict

Ze geven volgens Sana aan dat ze het een 'lastig conflict in een complexe situatie' vinden. "'We weten niet waar de schuldigen zitten', is dan wat ze zeggen." Maar dat zou volgens de huisarts los moeten staan van de medisch humanitaire ramp die daar gaande is.

"Opkomen voor patiënten is eigenlijk geen kant kiezen en dat is een belangrijke boodschap die we hebben in de gesprekken met collega's."

Komt de hulp te laat?

De afgelopen dagen is er veel te doen geweest om de actie van Giro555 om geld in te zamelen voor de slachtoffers in het Midden-Oosten. Eén van de vragen is, of de actie eigenlijk niet te laat komt.

Volgens Sana is de nood vanaf het begin van het uitbreken van de oorlog al heel duidelijk geweest. "Wij deden vorig jaar in de derde week van oktober al een oproep voor een staakt-het-vuren en voor medische militaire hulp", zegt Sana.

Hulpkreten

Inmiddels zijn we een jaar verder. De huisarts ziet dat verschillende hulporganisaties 'keer op keer' hulpkreten hebben gedaan. "Maar", vervolgt hij, "het lijkt alsof het niet voldoende doordringt."

Volgens Sana is wat er nu in Gaza gebeurt, als het over de medische zorg gaat, op een ongekende schaal. "Dat heb ik in mijn leven van 45 jaar niet meegemaakt", zegt hij.

Hongersnood en geen humanitaire hulp

De huisarts legt uit dat dokters altijd kijken waar de hulp het meest nodig is. Volgens hem moet je dan daar de zorg organiseren. En dat is hard nodig, zo schetst hij.

"Aan de ene kant is er een hongersnood, de grenzen zijn gesloten, geen humanitaire hulp mag naar binnen komen. Aan de andere kant is geen enkele plek, voor wie dan ook, die veilig is. Dokters zijn dood en er zijn geen medische hulpmiddelen. Dus als patiënt sta je misschien op dit moment in Gaza letterlijk in je hemd."