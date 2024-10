Door de inmenging van Noord-Koreaanse troepen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn de spanningen flink opgelopen. Dat ziet hoogleraar Koreastudies Remco Breuker. Hij vreest dat het conflict tussen beide Korea's Europees grondgebied bereikt.

Inmiddels heeft naast Zuid-Korea ook Amerika vandaag bevestigd dat er aanwijzingen zijn dat Noord-Korea troepen heeft gestuurd naar Rusland. Toch blijft het volgens hoogleraar Koreastudies Remco Breuker van de Universiteit van Leiden gissen waarom Noord-Korea zich nu actief mengt in de oorlog. "Het is even raden waarom Noord-Korea zegt: we gaan nu wel meedoen."

Aanbod niet afslaan

Volgens Breuker is de belangrijkste factor waarom Noord-Korea nu wel heeft besloten om troepen te sturen, de inschatting of zij zelf aangevallen worden door bijvoorbeeld Amerika. "Kan Noord-Korea zich inmengen in een Europees conflict, zonder daarvoor een heel hoge prijs te hoeven betalen?"

De hoogleraar Koreastudies antwoordt dat Noord-Korea deze stap heeft genomen, omdat ze verwachten niet gestraft te worden. "Al het geld en het feit dat je direct oorlogservaring opdoet, wat heel belangrijk is voor Noord-Korea, maakt het een aanbod van Rusland dat maar heel moeilijk is af te slaan", legt hij uit.

Conflict naar Europa

De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea bestaan al tientallen jaren. Het is daarom de vraag of deze zet van Noord-Korea ook betekent dat het conflict tussen beide Korea's zich zal verplaatsen naar Europees grondgebied. Volgens Breuker is dat wel het geval.

"Het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea wordt nu ook uitgespeeld op Oekraïens grondgebied. Dat heeft heel erg te maken met dat ze zich niet laten afschrikken", zegt de hoogleraar. Volgens hem denkt Noord-Korea hiermee weg te kunnen komen. Maar Breuker denkt zelf dat Noord-Korea wel degelijk afgeschrikt kan worden als daar serieuze consequenties tegenover staan.

Meer Noord-Koreaanse troepen

Om verdere inmenging van Noord-Korea tegen te gaan, hoopt Breukers dat de NAVO, Zuid-Korea en de Europese Unie zich hier duidelijk tegenop zullen stellen. "Anders komt er geen einde aan", schat de hoogleraar in. Volgens hem blijft het niet bij de tienduizenden mensen vanuit Noord-Korea die nu in Rusland zouden worden klaargestoomd om te vechten in de oorlog.

"Als ze meer troepen sturen, kan het land meer geld verdienen, meer macht verwerven en meer oorlogservaring op doen. Er is een groot leger dat onze kant uitgestuurd kan worden", legt de deskundige uit.

Speler op wereldformaat

Noord-Korea wil met deze oorlog laten zien dat zij een speler zijn op wereldformaat, ziet Breuker. "Ze willen daarmee de economie nieuw leven inblazen." Doordat Noord-Korea nu waarschijnlijk aan de zijde van Rusland gaat vechten, heeft Zuid-Korea inmiddels ook van zich laten horen als tegenreactie. Zo lijkt het erop dat Zuid-Korea het Oekraïense leger gaat steunen door inlichtingen en wapens te sturen.

Tegelijkertijd denkt de hoogleraar dat de rol van Zuid-Korea een stuk kleiner zal zijn. "Voor Zuid-Korea valt hier niet zo veel te winnen, maar wel heel veel te verliezen." Een economisch krachtig Noord-Korea dat zich kan verzekeren van steun van Rusland, Iran en Syrië, is een existentieel gevaar op het Koreaanse schiereiland. "Voor Zuid-Korea is dit de schade beperken en voor Noord-Korea een gouden kans", sluit Breuker af.