Een tv-presentator die tijdens een uitzending met een glas bier aan tafel zit, kan dat? Een meerderheid (58 procent) vindt van niet. "Alcohol hoeft niet nog meer gepromoot te worden. Een presentator moet gewoon 'nuchtere' vragen kunnen stellen."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 26.000 leden van het Opiniepanel. Afgelopen zomer ontstond er discussie over alcohol op televisie na een uitzending van Zomergasten, waarin acteur Pierre Bokma volgens kijkers aangeschoten zou zijn geweest.

Moet er minder alcohol gedronken worden op tv?

Slecht voorbeeld

4 op de 10 (38 procent) panelleden vinden dat er minder gedronken zou moeten worden op tv. Ze vinden dat vooral talkshows een voorbeeldfunctie hebben. "Bij veel praat- en opinieprogramma's zie ik regelmatig wijn en bier voorbij komen. Ik vind dit een slecht voorbeeld", zegt iemand erover.

Bijna de helft (46 procent) vindt dat alcohol in talkshows te normaal gevonden wordt. "Alleen de namen al: BAR Laat, CAFÉ Kockelmann. Zegt genoeg!" geeft een panellid aan. Zij vinden dat alcohol geen toegevoegde waarde heeft.

Wie mogen er alcohol tijdens een tv uitzending?

Presentatoren mogen niet drinken

Een deelnemer geeft aan: "Alcohol hoort bij ontspanning in de huiselijke kring of horeca. Op tv heeft het niets te zoeken, hooguit sporadisch in een film of serie. In een documentaire of medisch programma kan het met goede onderbouwing worden behandeld."

Meer dan de helft (58 procent) vindt het niet kunnen dat een presentator alcohol drinkt op tv. Zij vinden dat een presentator 'gewoon' aan het werk is. Een panellid vindt: "Tijdens werk mag je geen alcohol drinken. Een presentator werkt, dus geen alcohol." Voor talkshowgasten ligt het anders, 56 procent vindt het oké als die een borreltje drinken tijdens een uitzending.

Opvattingen over alcohol op tv

Gezellig?

3 op de 10 geven aan het juist wel gezellig te vinden als er in een talkshow gedronken wordt. Al plaatsen sommigen wel een kanttekening bij die 'gezelligheid': "Het is wel gezellig en heeft ook een bepaald doel, maar het moet niet de boventoon gaan voeren."

Ongeveer de helft (52 procent) vindt het niet nodig dat het alcoholgebruik op tv aan banden wordt gelegd. Zij spreken van 'betutteling'. Een deelnemer geeft aan: "Gewoon lekker drinken, als je er gevoelig voor bent, dan hebben ze daar een hele fijne uitvinding voor gedaan: de afstandsbediening."