Oorlogsverslaggever Eugenia vluchtte van Oekraïne naar Nederland, nu doet ze opnieuw verslag vanaf het front

De Oekraïense oorlogsverslaggeefster Eugenia Melnik vluchtte na de Russische inval naar Nederland. Maar ze ging terug om verslag te doen van de oorlog in haar eigen land. "Voor de bevolking daar is het een dagelijkse nachtmerrie."

Eugenia Melnik deed na het uitbreken van de oorlog in het oosten van Oekraïne jarenlang verslag vanuit de loopgraven. De grootschalige invasie van Rusland in februari 2022 dwong haar om met haar drie kinderen te vluchten. Ze belandde in Nederland, terwijl haar man in Oekraïne achterbleef om aan het front te vechten.

'Niet meer toekijken'

Hoewel Eugenia en haar kinderen probeerden om in Nederland hun leven weer op te pakken, werd het voor haar steeds moeilijker om op afstand te moeten volgen hoe de oorlog in haar land verliep.

"Ik voelde steeds meer dat verslaggeving niet alleen mijn baan was, maar een wezenlijk deel van mezelf", vertelt de Oekraïense journaliste. "Ik kon het niet meer volhouden om van een veilige afstand toe te kijken."

Accreditatie voor front

En dus besloot Eugenia na 2 jaar om terug te keren naar Oekraïne en opnieuw verslag te doen van de oorlog. Ze regelde uiteindelijk via haar oude contacten een accreditatie om naar het front te kunnen afreizen.

De journaliste kent de risico's, maar weet ook hoe ze verantwoord en zo veilig mogelijk kan opereren. "Het enige waar je niets tegen kan doen, is het gevaar uit de lucht. Overal kan een raket of drone inslaan. Maar dat risico lopen alle Oekraïners."

'Dagelijkse nachtmerrie'

Dat het gevaarlijk is aan het front, bleek ook wel toen Eugenia in Sumy arriveerde, een stadje dat in het noordoosten van Oekraïne ligt en aan Rusland grenst. Bij een drone-aanval op het ziekenhuis vielen afgelopen zondag meerdere doden en gewonden. Ze zag van dichtbij hoeveel impact de aanval had op de plaatselijke bevolking.

"Als je er bovenop staat, zie je pas echt hoe gruwelijk en verwoestend zo'n aanval is", vertelt ze erover. "Voor de bevolking daar is het een dagelijkse nachtmerrie." Eugenia laat weten dat ze het daarom belangrijk vindt om verslag te doen van de Russische aanvallen. "Het overkomt mensen die, net zoals jij en ik, gewoon hun leven willen leven."

Meerdere drone-aanvallen

Volgens de Oekraïense oorlogsverslaggever zijn ziekenhuizen vaker het doelwit van Russische aanvallen. Er wordt dan een eerst een drone afgestuurd op bijvoorbeeld een school of ziekenhuis en vervolgens komt er nog een drone op af.

"Als mensen uit de omgeving dan toeschieten en proberen gewonden uit het puin te redden, en hulpverleners arriveren, komt die tweede drone nóg meer slachtoffers maken", vertelt de journaliste over de 'gruwelijke tactiek' van Rusland. Ze ziet dat die aanpak in de oorlog steeds vaker wordt ingezet.

'Aanval nooit vergeten'

De oorlogsverslaggever vertelt verder over de aanslag op het ziekenhuis in Sumy. "Toen de eerste drone insloeg waren artsen bezig met het uitvoeren van een operatie. Een arts raakte daarbij gewond, maar ging daarna door met het in veiligheid brengen van patiënten en eerste hulp verlenen aan de gewonden."

Volgens haar is dit ook tekenend voor de impact die de aanvallen hebben op de Oekraïense bevolking. "Na een paar dagen is zo'n aanslag door de rest van de wereld vergeten. Maar de bewoners van die wijk, iedereen die er getuige van was, zal zo'n dag zijn hele leven nooit meer vergeten", sluit Eugenia af.