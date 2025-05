Dossier Oorlog in Oekraïne Laatst bijgewerkt: 01 mei

Op donderdag 24 februari 2022 is Rusland overgegaan tot aanvallen op Oekraïne. De spanningen tussen het Rusland, Oekraïne en het Westen liepen al een tijdje op nadat Rusland een enorme troepenmacht had opgebouwd aan de grens. Door de oorlog is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen.