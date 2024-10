Het is weer een goed seizoen om mandarijnen te eten. Toch haal je soms een droge vrucht uit de schil. Hoe weet je als consument welke mandarijnen je het beste kunt kiezen? "Let vooral op de kleur van het kroontje."

"Direct van de boom zijn ze natuurlijk het lekkerst", zegt verkoper Wout Timmerman, eigenaar van winkel de Groentemannen. Maar dat is in Nederland niet haalbaar.

Niet in Nederland

Mandarijnen worden net als andere citrusvruchten niet in Nederland geteeld, vanwege de kou. "Je zou het in een kas kunnen doen, maar dat is economisch niet rendabel", vertelt hoogleraar Tuinbouwkunde van de Wageningen Universiteit Leo Marcelis.

Citrusvruchten komen dus uit regio's met een warmer klimaat zoals Zuid-Europa en Noord-Afrika. Afhankelijk van het seizoen kan dat ook een stuk verder zijn. Zo komen sommige mandarijnen in Nederlandse schappen ook uit Uruguay.

Veel factoren

Hoe lekker de vrucht smaakt, hangt grotendeels af van hoe de mandarijn wordt geteeld. Wat is het klimaat, de temperatuur, luchtvochtigheid en de hoeveelheid water waarin de boom kan groeien. "Ook de grondsoort heeft grote invloed op de smaak", zegt Marcelis. En ook het moment van plukken maakt uit.

Hoe langer de vruchten kunnen rijpen aan de plant of de boom, hoe lekkerder ze zijn. "De plant vangt licht op, daarmee gaan er suikers naar de vrucht en krijgt die meer smaak."

Bekijk ook Waarom er tegenwoordig minder mineralen in ons eten zitten, maar zorgen niet nodig zijn

Lang bewaren

Omdat we graag het hele jaar door allerlei vruchten willen blijven eten, wordt veel fruit langdurig bewaard, of vroeger geoogst. Appels kunnen heel lang bewaard worden. Maar ook citrusvruchten kunnen vrij lang na de oogst lekker zijn.

Het voordeel van vruchten van een plant of boom is dat die verder leven nadat ze geoogst zijn, vertelt hoofd horticultuur van de Hortus Botanicus in Leiden Rogier van Vugt. Je kan de vruchten vrij lang bewaren. "Hij is pas niet meer vers, als die rot is."

Uitdrogen

Door het langer bewaren kan een mandarijn wel uitdrogen en dat is niet altijd zichtbaar als je ze in de winkel koopt. "Het zou helpen als de winkel de producten vaker test, om te kijken of ze nog lekker zijn."

Ook verkoper Wout Timmerman probeert het hele jaar mandarijnen in de schappen te hebben en haalt ze daarom uit verschillende landen. "Net als de aardbei, is de mandarijn niet meer seizoensgebonden."

Van groen naar geel

Binnenkort barst het seizoen in Spanje los. Volgens Timmerman worden nu al de eerste partijen mandarijnen aangeleverd.

Om de citrus zo vroeg mogelijk op de markt te krijgen worden ze vaak eerder geoogst en gestookt om verder te rijpen. Daarmee maken ze van groene, gele mandarijnen. "Die smaken anders dan mandarijnen die later in het seizoen geoogst worden."

Minder kritisch zijn

Die hebben wel een knauw gehad, volgens Timmerman. Als het kroontje van de mandarijn bruin is weet je dat het een gestookte mandarijn is. Is het kroontje groen, dan is die rijp van de boom geplukt.

Minder kritisch zijn kan ook helpen, zegt Rogier van Vugt. Als consument zijn we gewend geraakt om het hele jaar door alles te eten. "Vervolgens gaan we klagen als vruchten buiten het seizoen niet lekker smaken. Je moet er dan ook wat op inleveren."