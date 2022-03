Hoe denken mensen over de oorlog in Oekraïne? Wat vinden mensen van het koningshuis en de Europese Unie? En hoe staan de politieke partijen ervoor? In de nieuwe Peiling-app is het antwoord te vinden op deze en nog heel veel meer vragen.

Het EenVandaag Opiniepanel fungeert al jaren en jaren als thermometer in de samenleving. Dankzij onderzoeken onder de 70.000 leden van het panel weten we hoe mensen in Nederland over allerlei verschillende onderwerpen denken. In de nieuwe app worden onderzoeksuitslagen, zetelpeilingen en peilingtrends samengevoegd.

Meer dan zetelpeiling

De oude app ging al heel wat jaren mee en had als doel om de zetelpeilingen van Ipsos en het EenVandaag Opiniepanel toegankelijker te maken voor gebruikers. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Technologie verandert, net als wat we inhoudelijk te bieden hebben. In de nieuwe app worden behalve zetelpeilingen ook uitslagen van Opiniepanelonderzoeken toegankelijk weergegeven.

Opiniepeiler Gijs Rademaker: "Met deze app zet EenVandaag een grote stap in het nog toegankelijker en inzichtelijker maken van onze uitslagen voor iedereen die geïnteresseerd is in zetelpeilingen en het Opiniepanel."

Bron: EenVandaag Zo ziet de nieuwe Peiling-app eruit

Drie type artikelen

In de app zijn drie verschillende soorten artikelen te vinden:

Onderzoeksuitslagen van het EenVandaag Opiniepanel

Blogs

Peilingtrends

Aan het icoontje (document-symbool voor uitslagen, quote-symbool voor blogs en grafiek-symbool voor peilingtrends) is te herkennen wat voor artikel het is. Onderzoeksuitslagen van het Opiniepanel zijn er sowieso elke week en soms vaker. Blogs in principe maandelijks, tegelijk met de nieuwe zetelpeiling.

Peilingtrends zijn weergaves van cijfers uit de onderzoeken van Ipsos en het Opiniepanel door de tijd heen. In de grafieken is goed zien hoe mensen over bepaalde onderwerpen denken en hoe dat door de jaren is veranderd. De onderwerpen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals politiek, samenleving en economie.

Door de tijd heen

Een voorbeeld. Stel je wil weten hoe mensen in Nederland vinden dat Mark Rutte het doet als partijleider en als premier van Nederland. Het Opiniepanel krijgt die vraag geregeld gesteld. In de Peiling-app vind je daarvoor in de categorie 'Politiek' twee grafieken: 'Vertrouwen in premier' en 'Vertrouwen in partijleiders'.

Je ziet dan niet alleen hoe groot het vertrouwen de laatste keer was dat ernaar werd gevraagd, maar ook hoe dat door de tijd is veranderd en hoe dat zich verhoudt tot het vertrouwen in andere politici. In de peilingtrend 'Vertrouwen in premier' zie je dat het vertrouwen in Mark Rutte als premier het hoogst was tijdens het begin van de coronacrisis.

Vertrouwen in premier

Pushmeldingen

In de oude app konden gebruikers ervoor kiezen om elke maand een pushmelding te krijgen als er een nieuwe zetelpeiling was. Dat kan in de nieuwe app ook. Maar gebruikers kunnen nu ook kiezen voor pushmeldingen bij nieuwe blogs of onderzoeksuitslagen, of alleen bij belangrijke berichten.

Uitgebreide grafieken over de zetelpeiling zijn natuurlijk nog steeds terug te vinden in de nieuwe app, maar nu als peilingtrends in de categorie 'Politiek'.