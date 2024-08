Toastjes met ricotta, prei uit de oven met linzen, en uitgeholde mandarijntjes met een bolletje ijs. De gasten van Stella's Supper Club eten hun buik rond aan de eettafel van Merche. Zij begon haar eigen eetclub om haar kennissenkring uit te breiden.

"Het belangrijkste voor mij was dat ik op een bepaald moment vrij eenzaam was", vertelt de 26-jarige Merche Ariza Gallego uit Utrecht. Ze werkt als freelance redacteur veel vanuit huis en woont in een stad waar ze weinig vrienden heeft. "Veel vrienden wonen in andere steden. Nieuwe connecties maken was moeilijk, want waar ontmoet je nieuwe mensen als je bijvoorbeeld niet op een sportclub zit of niet naar kantoor gaat met mensen van dezelfde leeftijd."

Vrienden maken is moeilijk

Eenzaamheid onder jongeren is de laatste jaren flink toegenomen. Ze werken veel vaker thuis, lopen over straat met noise cancelling koptelefoons en vermijden telefoontjes, 'want appen is fijner'. Spontane gesprekken met vreemden in de trein of bij de bushalte zijn bijna niet meer van deze tijd. En dus wordt ook het maken van nieuwe kennissen en vrienden steeds meer een uitdaging.

"Het is heel moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. En toen ik erachter kwam dat eigenlijk heel veel anderen dat ook vinden, ben ik op zoek gegaan naar een laagdrempelige manier om het toch uit te proberen", legt Merche uit.

Relaxte verjaardag

En omdat ze altijd al van koken en gezelligheid hield, wist ze al vrij snel hoe zit dit voor zichzelf wilde oplossen. "Ik vierde mijn verjaardag en had toen een huis vol met mensen. Ik vond dat fijn, het gaf me heel veel energie. En ik vond het heel leuk dat mijn vrienden elkaar leerden kennen", blikt Merche terug.

Van diezelfde vrienden kreeg ze achteraf ook complimenten over de 'relaxte' avond. "Ze vonden het leuk om gewoon een beetje te kletsen, een wijntje te drinken en wat te eten. Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn, je hoeft niet altijd tot het gaatje te gaan."

Stella's Supper Club

Vanuit die gedachte kwam Merche op het idee om met haar eigen 'supper club', Stella's Supper Club, te beginnen: een maandelijks eetclubje waar iedereen welkom is, kan genieten van lekker eten en aan het einde van de avond misschien zelfs een paar kennissen rijker is. Gasten kunnen zich aanmelden door een berichtje via Instagram te sturen. Om aan te schuiven betalen gasten 25 euro per persoon, "zodat ik de boodschappen kan halen."

Het idee van een supper club, borrel of een eetclub is niets nieuws onder de zon, maar wordt wel steeds populairder onder jonge vrouwen. Zo heb je bijvoorbeeld de grootschaligere After5, & the Table, en New Girl In Town. Voor haar werk is Merche zelf ook wel eens op soortgelijke netwerketentjes te vinden. "Maar dat vind ik dan altijd heel intens. Dan zit je aan een hele lange tafel met mensen die je niet kent en dan voel ik me toch een beetje verloren."

'Laat mensen lekker kletsen'

Voor Merche is het dan ook belangrijk dat Stella's Super Club kleinschalig is. Op een zaterdagavond heeft ze plek voor maximaal zes mensen. Zo krijgt iedereen de kans om zichzelf naar voren te schuiven. "Iedereen kan zijn of haar zegje doen en lekker kletsen."

De gasten, vaak vrouwen, die Merche ontvangt kennen elkaar niet van tevoren. En soms weet Merche ook nog niet wie ze zijn. "Iedereen is welkom. We vinden vanzelf wel onze raakvlakken en ik laat het ook meer een soort van organisch verlopen. Laat mensen maar lekker met elkaar kletsen."

'Toe aan nieuwe prikkels'

Anouk Bruels was één van de onbekende gasten. De 27-jarige woonde nog maar kort in Utrecht toen ze via een vriendin over Stella's Supper Club hoorde. "Ik was al wel eerder geïnteresseerd in een eetclub, om meer nieuwe mensen te ontmoeten. En ik kwam bij deze eetclub terecht omdat we een gemeenschappelijke vriendin hebben, die koppelde mij aan Merche."

"Op een gegeven moment, na je studententijd, ben je aan het werk en ontmoet je niet continu op allerlei plekken nieuwe mensen", legt Anouk uit over haar beslissing om aan te schuiven aan Merche's eettafel. Want ook zij was na haar verhuizing toe aan frisse gezichten in haar kennissenkring. "Af en toe ben je gewoon toe aan nieuwe prikkels."

Fijne feedback

De avond voelde voor Anouk alsof ze met een groep vriendinnen aan het eten was, hoewel ze hen eigenijk nog helemaal niet kende. "Merche helpt daar wel bij, want zij weet natuurlijk over iedereen iets. Dus dan probeert ze af en toe het gesprek een klein beetje te sturen. En verder is het allemaal laagdrempelig en intiem, dat vond ik wel heel leuk."

Merche herinnert zich de avond met Anouk - die haar kennissenkring dankzij het etentje wist uit te breiden - nog goed. "Anouk vertelde achteraf dat ze twijfelde of Utrecht wel echt voor haar was, maar dat ze na het etentje ineens zoiets had van: 'Oh, ik vind het hier eigenlijk wel heel erg leuk'. En dat is een van de mooiste dingen die ik tot nu toe heb meegekregen. De eetclub is zo'n simpel concept, maar dat het toch invloed kan hebben op iemand vind ik fijn om te horen."

Elke keer een uitdaging

Dit weekend houdt Merche de tiende editie van Stella's Supper Club. Ze is de afgelopen dagen druk bezig geweest met het samenstellen van het menu en de boodschappen. "Ik wil misschien een quiche maken, want het is nu nog zomer. Het wordt dus een lichtere maaltijd dan dat ik in de winter zou kiezen", vertelt ze.

"Ik maak eigenlijk bijna altijd nieuwe gerechten, dus dat is ook wel een risico", gaat Merche verder. Het koken voor een groep mensen blijft een uitdaging, ze vindt het nog steeds spannend. "Maar dat maakt het leuk. En als iemand bijvoorbeeld allergieën heeft of speciale dieetwensen, ook dan daag ik mezelf uit om met iets nieuws te komen. En ik merk dat er vooruitgang inzit."

Een nieuwe 'community'

Ondertussen is het Merche zelf, dankzij haar eetclub, ook gelukt om nieuwe vriendschappen en connecties te maken. "Dat balletjes is wel al gaan rollen", vertelt ze. Haar hoofddoel heeft ze dus al bereikt. "Maar wat ik ook graag zou willen, is dat er een soort van community wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld een groepsapp voor meiden uit dezelfde stad. En een borrel, een keer in het half jaar, zodat de mensen die elkaar dan vanuit hier kennen elkaar weer terugzien."

"Ik kreeg laatst ook de vraag hoe lang ik dit nog wil doen", gaat ze verder. Het antwoord? "Zolang mensen willen komen eten. Het is echt iets waar ik maandelijks naar uitkijk om te organiseren. En ik heb er dé perfecte keuken voor, een mooie open keuken", vertelt Merche tot slot.