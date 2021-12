Het begon met een gezamenlijke huiskamer en al snel kwamen bewoners in de flat van Colette op allerlei manieren samen. Allemaal om de coronacrisis door te komen en eenzaamheid tegen te gaan. En de nieuwe ideeën blijven maar komen.

"Het is een soort sneeuwbaleffect geweest", vertelt Colette Reijnierse. Ze woont inmiddels 10 jaar in een groot appartementencomplex van negen etages in Haarlem-Zuid. Echt hecht was het er nooit, tot corona uitbrak. "Van het een kwam het ander en nu wordt er van alles georganiseerd."

Koffie in de huiskamer

Net voor de coronacrisis ontstond het idee voor een gezamenlijke huiskamer. "We hadden vroeger een bestuurskamer beneden en die hebben we omgebouwd. Er was al een keuken en toilet, dus dat ging makkelijk."

"We zijn begonnen met koffiedrinken in de ochtend." Maar toen het land in lockdown ging, moest dat idee even terug de ijskast in. "Aan het begin van de corona-uitbraak kon er weinig, maar toen het in mei eenmaal weer mocht hebben we alles naar buiten verplaatst."

Bron: Eigen beeld Colette bij de gezamenlijke kerstboom in de hal

Samen tuinieren

Van het een kwam al snel het ander. "Er is een groenstrook voor het gebouw. Toen we buiten koffiedronken, ontstond ineens het idee om die te adopteren van de gemeente. Dat kon en nu is er één keer in de week een tuingroepje dat daar in de tuin werkt. We kregen budget van de gemeente en konden daar allerlei plantjes voor kopen."

Daar bleef het niet bij. Uit alle hoeken en gaten van het gebouw kwamen mensen met een hobby die het ook leuk vonden om iets te organiseren. "Iemand die erg van boeken houdt, beheert nu de bibliotheek. Tijdens een workshop maakten we kerstdecoraties, daar hangt de boom in de hal nu vol mee. En er is ook een klusruimte ingericht."

'Blij verrast'

"Iedereen die een talent heeft en daar iets mee wil doen, zet dat hier nu soms in. Ik ben echt blij verrast waartoe dat allemaal kan leiden", zegt Colette trots. Het heeft het complex veel meer tot elkaar gebracht, ziet ze. "Mensen hebben nu dagelijks contact met elkaar. Het is echt niet dat iedereen meedoet, maar mensen spreken elkaar wel steeds vaker. De drempel is lager."

"Die samenhang was er vroeger niet zo. Nu is het echt een dorpje geworden." In de flat was het eerder best wel anoniem, vertelt ze. "Hier wonen veel generaties door elkaar en jongeren hebben normaal gesproken toch minder contact met de oudere generatie. Nu is het makkelijker geworden om elkaar aan te spreken. Elkaar straal voorbij lopen is er echt niet meer bij."

Weer in lockdown

Nu ons land weer in een harde lockdown zit, is het wel moeilijker geworden om samen dingen te ondernemen. "Maar de huiskamer gaat elk geval door. Elke dag is er nu plek voor twee mensen en daar kun je je voor inschrijven. Vooral de mensen op leeftijd die slecht ter been zijn, komen anders nergens meer. Nu kunnen ze tenminste één keer in de week even koffie drinken."

In de huiskamer is elke dag een gastvrouw die ook echt oog heeft voor wie er langskomen. "Zij blijven op de hoogte van wat mensen nodig hebben en pikken het snel op als er iets met iemand is. Er wordt op elkaar gelet."

Even een praatje

Toch benadrukt Colette dat het echt niet alleen maar oudere mensen zijn die met eenzaamheid te maken hebben. "In Haarlem zijn, geloof ik, de meeste alleenstaanden van Nederland. Dat gaat van jong tot oud. Ik woon zelf ook alleen en ben ook echt wel eens eenzaam."

Als zelfstandig reisadviseur en facilitair dienstverlener werkt ze net als veel anderen thuis. "En dan denk ik: goh, ik wil wel even kletsen. Nu kan dat gelukkig en dan ga ik gewoon even naar beneden. Daar ga ik dan op een bankje zitten en er is altijd wel iemand die langskomt."

'Nodig iemand uit voor kerst'

Ze heeft gemerkt hoe fijn het is om aansluiting te vinden in de buurt en raadt het iedereen aan die ook weleens eenzaam is. "Leg het eens aan iemand voor om ook zoiets op te zetten. Er is heel veel behoefte aan." En een boodschap voor anderen: kijk naar elkaar om: "Bekommer je om mensen die alleen zijn. Vraag eens: 'Wat doe je met kerst?' En als iemand zegt 'niks', nodig hem dan gewoon uit."

"Zelf had ik op eerste kerstdag iemand uit de flat uitgenodigd, en op tweede kerstdag zit ik bij de buurvrouw onder. Het is gewoon leuk dat iemand zegt: 'Je bent welkom'." Op wat er de afgelopen tijd in de flat gebeurd is, is ze best trots. "Dit is allemaal ontstaan sinds corona, dat is nog maar anderhalf jaar geleden. Ik vind het echt opvallend wat er allemaal kan ontstaan in zo'n korte periode."