Hij is postbode en caféhouder: Bas van Keulen met zijn dorpscafé in het Brabantse Gerwen. Van dorpsgenoten ontving hij het afgelopen jaar ontzettend veel steun om het zware jaar als ondernemer door te komen. Vandaag bedankt hij sommigen persoonlijk.

De massale steun voor zijn dorpscafé De Stam in het Brabantse Gerwen was overweldigend. Het café en hij zijn al jarenlang met elkaar verbonden. Van Keulen komt er al sinds zijn 17de. "Ik ben van de ene aan de andere kant van de bar beland."

Donaties van onbekenden

Om aan alle vaste lasten te kunnen voldoen, is caféhouder Van Keulen sinds een jaar of 7 overdag postbode. Dat is in tijden van corona een leuke afleiding, zegt hij. Al gaan de inkomsten wel eerst af van de overheidssteun die hij ontvangt.

Het is nog steeds een zware tijd voor hem, maar aan de dorpsbewoners heeft het zeker niet gelegen de afgelopen tijd. "Financieel, maar ook de gesprekken op straat. Mensen deden zelf een kaartje in de bus met een bijdrage, terwijl ik die mensen niet van naam ken. Er zijn heel veel donaties binnengekomen van mensen die ik nog nooit in het café gezien heb. Dat is zo hartverwarmend, dat mensen het café willen ondersteunen."

Bedanken

Maar een postbode weet natuurlijk goed waar de mensen wonen, ook mensen die hij niet persoonlijk kent. Op zijn ronde besluit Van Keulen vandaag een onbekende die hem een hart onder de riem stak te bedanken. In een nieuwbouwwijk drukt hij op de bel.

Een mevrouw doet open. "Goedemorgen", zegt Van Keulen. "Ik wil jullie bedanken. Ik vond het afgelopen jaar een heel mooi kaartje in de bus waarop stond: 'We hoeven niks voor de Paasactie, we hebben alles al. Maar we willen jou toch steunen. We zijn nog nooit bij jou geweest, maar vinden het belangrijk dat er een dorpscafé is en blijft bestaan.'"

Minder uitzichtloos

De mevrouw legt uit alle boodschappen voor de Pasen destijds al in huis te hebben gehad. "Dus we dachten: we hoeven niks, maar stoppen wel gewoon het geld in de enveloppe. Je kunt er lopend naartoe."

Er waren ook meerdere voetbalteams die het dorpscafé misten, omdat ze niet bij elkaar konden komen. Ook zij besloten om geld bij elkaar te leggen voor Van Keulen. Of het zo is dat Van Keulen het hoofd alleen boven water heeft kunnen houden door de massale steun uit het dorp? "Het was dan in ieder geval veel uitzichtlozer geworden."

Onzekere toekomst

Zijn schoonmoeder is in de keuken van café De Stam bezig met bakken. "Je moet van alles proberen om de boel overeind te houden", zegt Van Keulen. Daarom verkopen ze voor de kerstdagen verschillende taarten.

Of een jaar als 2021 nog een keer is vol te houden voor café De Stam, vindt Van Keulen lastig in te schatten. "Ik heb dit jaar een kermis mogen meemaken en de zomer was best goed, maar je weet niet welke maanden je dicht bent en hoe lang je open mag zijn. Je kunt een euro maar één keer uitgeven. Dus als bijvoorbeeld festiviteiten als festivals en carnaval allemaal verplaatst worden, dan is het op een terras in het dorp minder druk."