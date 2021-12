Oostenrijk heeft besloten dat Nederlanders die geen boosterprik hebben gehad in quarantaine moeten bij aankomst. Met de nieuwe omikron-variant waar we mee te maken hebben, is reisbeperkingen opleggen volgens experts nuttig.

Frank Oostdam Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen vroeg zich gisteravond in de talkshow BEAU nog af of reisbeperkingen opleggen wel zin heeft. "Ik zou zo graag willen dat lidstaten luisteren naar een WHO of een Europees RIVM die zeggen dat reisbeperkingen geen zin hebben als het gaat om het verspreiden van het virus", zei hij. Hoe zit dat nou?

De wip-wap-uitleg

Volgens epidemioloog Arnold Bosman moet je het voor je zien als twee communicerende vaten met vloeistof, waar verbinding tussen zit. "Als er aan beide kanten evenveel water zit dan doet die verbinding er niet meer zoveel toe. Maar op het moment dat er aan de ene kant heel weinig zit en de andere kant veel dan loopt het lege vat snel vol", legt hij uit.

"Zo stel ik me ook voor hoe dat in Europa en tussen landen gaat met de verspreiding van het virus", zegt hij. "Op het moment dat er in een land nauwelijks of geen virus voorkomt en in de andere land wel, ja, dan is die verbinding eigenlijk het belangrijkste risico."

Veel circulatie

Maar, zegt epidemioloog Bosman, op het moment dat het virus zich overal voordoet, dan draagt die verbinding steeds minder bij. "Als je kijkt naar Nederland en naar Europa en de verspreiding op dit moment, en dat houdt het Europees agentschap ECDC goed bij, dan zie je dat alle landen best wel veel de circulatie hebben."

"En dan kan je zeggen: die reisbewegingen Europa dragen natuurlijk bij met het verslepen van het virus."

Meer in Nederland dan in Oostenrijk

Veel Nederlanders die vanaf zaterdag naar Oostenrijk wilden voor een wintersportvakantie, moeten die afzeggen. Als je als Nederlander geen booster hebt gehad, moet je je registreren, een negatieve PCR-testuitslag laten zien en daarna tien dagen in quarantaine. Terwijl de meesten natuurlijk maar een aantal dagen op wintersport gaan.

Stel dat je Oostenrijk en Nederland als twee communicerende vaten ziet, is dan die quarantaineregel van Oostenrijk voor Nederlanders logisch? "Als je kijkt naar Oostenrijk en het virus daar, is het veel verspreiding, maar in Nederland is het wel meer", zegt Bosman. "Nederland is nu ook het enige land in Europa dat zo'n sterke lockdown heeft en dat ook echt nodig heeft", zegt Bosman. "Dus wat dat betreft is het begrijpelijk dat Oostenrijk zegt: 'Ja luister eens, zo'n land als Nederland, daar staat het water veel hoger. We gaan die brug, dus dat reisverkeer, niet aanleggen. Dat is wel begrijpelijk."

Zuid-Afrika

Even terug naar Oostdam van de ANVR, die gisteravond zei dat de WHO en ECDC zelf hebben gezegd dat reisbeperkingen opleggen geen zin heeft. Kort na de ontdekking van omikron sloten veel landen de grenzen voor Zuid-Afrika en de WHO raadde inderdaad landen toen af om reisbeperkingen op te leggen, maar dat had volgens Bosman toen een iets andere achtergrond.

"Daarvan zeiden de WHO en ECDC terecht: dat heeft weinig zin, want Zuid-Afrika heeft omikron weliswaar aangetoond, maar dat komt omdat ze echt een superieure virusdetectie hebben. Dan heeft dat eenzijdige besluit tegen Zuid-Afrika weinig zin." Het virus kon dus toen allang ook ergens anders zijn.