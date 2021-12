De omikron-variant van het coronavirus verspreidt zich als een uitslaande brand door het Verenigd Koninkrijk. Volgens OMT-lid Menno de Jong is er ook in Nederland reden tot zorg om deze nieuwe mutatie: "Deze variant is binnen 'no time' dominant."

Volgens het Britse ministerie van Volksgezondheid is de verwachting dat in Groot-Brittannië de omikron-variant half december al de meest voorkomende variant van het coronavirus is.

Snelle verspreiding

Viroloog Menno de Jong doet in het Amsterdam UMC onderzoek naar de verspreiding van de variant, die zich eerst vooral in Zuid-Afrika leek te bevinden. "Engeland is al in rep en roer, maar je moet rekening houden dat deze variant zich heel snel gaat verspreiden, ook in ons land."

Testen die worden afgenomen in de teststraat worden door De Jong bestudeerd. "Bij de eerste teststraat-monsters was 3,7 procent van alle positieve testen omikron. Gisteren was het al 14 procent", zegt de viroloog. "En met een exponentiële stijging moet je rekening houden met een verdubbeling per week."

Bekijk ook video Zo wordt de omikronvariant opgespoord in coronatests en onderzocht

'Omikron tegenhouden kan niet'

"Als het zo doorgaat zou volgende week dus al 28 procent van alle positieve testen omikron kunnen zijn, en de week erop 56 procent", zegt De Jong. "En dat allemaal ondanks de huidige maatregelen. Omikron tegenhouden kan niet: binnen 'no time' is de variant dominant", verwacht hij.

Hoe ziek besmette mensen worden van omikron is nog niet duidelijk. Daar zijn nog te weinig gegevens over beschikbaar. "Maar zelfs met een mildere variant ontkom je niet aan ziekenhuisopnames", zegt De Jong. Daarom moeten we volgens hem sowieso waakzaam zijn.

Bron: EenVandaag Viroloog Menno de Jong onderzoekt testmonsters op de Omikronvariant.

Avondlockdown

Het is volgens de Amsterdamse viroloog goed dat Nederland al vroeg een avondlockdown heeft ingesteld. "In het Verenigd Koninkrijk was alles al die tijd gewoon open, waardoor de besmettingscijfers daar nu door het dak gaan."

Maar toch zijn ook bij onze maatregelen vraagtekens te plaatsen, denkt de Jong. "Als ik in onze monsters de snelle verdubbelingstijd zie, dan zegt dat ook echt iets over de effectiviteit van de maatregelen. Het dempt het hooguit, maar de huidige maatregelen, zoals de avondlockdown, houden omikron zeker niet tegen."

Reden tot zorg

"Amsterdam is vaak voorloper op de rest van ons land", zegt de Jong. "Dus als ik hier in het Amsterdam UMC al deze snelle groei zie, dan zal omikron snel het virus in het hele land overnemen." Volgens hem is er zeker reden tot zorg.

Om te zorgen dat het niet de spuigaten uitloopt benadrukt de Jong het belang van de boostercampagne. "En terwijl die wordt opgeschaald moet de verspreiding zo min mogelijk kunnen zijn. Die moet je dempen, en dat kan door maatregelen." Het OMT komt morgen weer samen voor extra overleg, om daarna het kabinet te adviseren.