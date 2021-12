Wie van plan is dit jaar kerst te vieren met anderen, doet in de helft van de gevallen (50 procent) vooraf geen coronatest. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 mensen. Drie van de tien spreken bovendien met meer dan vier bezoekers af.

Dit jaar geldt het dringende advies om maximaal vier bezoekers per dag thuis te ontvangen. Voor de kerstdagen wordt geen uitzondering gemaakt. Bijna tweederde van de ondervraagden (61 procent) houdt zich aan dit advies: zij spreken met maximaal vier mensen buiten hun eigen huishouden af. 75-plussers zijn het meest voorzichtig: driekwart (73 procent) beperkt het kerstbezoek.

Meer bezoekers uit 'eigen bubbel'

Drie van de tien deelnemers (29 procent) vieren kerst met meer dan vier mensen buiten het eigen huishouden. Hiervan beperkt 12 procent zich tot vijf of zes anderen, 17 procent kiest voor zeven of meer anderen. Zij vinden het vaak betuttelend dat de overheid zich bemoeit met wat mensen in hun eigen huis doen. Ze bepalen dat liever zelf, zeker met zo'n belangrijk familiefeest als Kerstmis.

Bovendien spreken ze vooral af met naaste familie en vrienden, mensen uit hun 'eigen bubbel', die zo ook al veel bij andere gelegenheden zien. Dat prinses Amalia met haar verjaardagspartijtje het slechte voorbeeld geeft, helpt volgens veel deelnemers ook niet: "Het is een advies en ik denk dat weinig mensen zich hieraan zullen houden. Zeker nu duidelijk is geworden dat Amalia ook gewoon prins(es)heerlijk een feestje heeft gehouden met veel meer mensen. Toch wellicht een beetje een afspiegeling van de maatschappij!"

Met hoeveel mensen buiten het eigen huishouden vieren de deelnemers dit jaar Kerstmis?

Eenderde doet sneltest

Het kabinet adviseert ook om een sneltest te doen voor je bij iemand op bezoek gaat. Vier van de tien kerstvierders in het onderzoek (38 procent) doet een coronatest vooraf: 36 procent doet een sneltest en 2 procent is van plan een PCR-test bij de GGD of een testbedrijf te laten doen. "Kleine moeite en dan zit ik toch een stuk lekkerder aan de kalkoen", zegt een panellid.

De helft (50 procent) ziet daar de noodzaak niet van in. Veel mensen vinden een sneltest niet zo betrouwbaar als je zelf geen klachten hebt. Iemand schrijft: "Dat gedoe met die zelftesten is een lachertje. Bij geen klachten zijn ze niet betrouwbaar. En voor de groepen met lagere inkomsten zijn ze te duur." Een ander: "Ik ga gourmetten bij het gezin van mijn zus en zwager. Verder is het heel simpel: als er iemand klachten heeft, gaat het niet door."

Helft houdt geen afstand

Ook is lang niet iedereen van plan afstand te houden tijdens de kerstviering. De helft (47 procent) van de deelnemers die met anderen afspreekt, gaat dit wel zoveel mogelijk doen. Maar de andere helft (48 procent) is dat niet van plan. Wie gevaccineerd is, of soms zelfs al een booster heeft gehad, hoopt dat dit wel voldoende beschermt tegen ernstige ziekte. Ook hier geldt het argument dat het om naasten gaat die ze toch al veel zien.

De ondervraagden die met meer dan vier bezoekers afspreken zijn ook een stuk minder voorzichtig als het om andere maatregelen gaat. De meerderheid van deze groep (58 procent) is niet van plan vooraf een zelftest te doen. Afstand houden vinden ze niet belangrijk: 68 procent gaat dit niet doen. In deze groep zitten relatief veel ongevaccineerden die de zin van de coronamaatregelen in het algemeen niet inzien.