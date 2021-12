Net over de grens, in het Duitse Noordrijn-Westfalen, kunnen mensen al een maand na volledige vaccinatie een boosterprik krijgen. Volgens immunoloog Huub Savelkoul is dat de juiste strategie nu de omikron-variant van het coronavirus in opkomst is.

Noordrijn-Westfalen maakt een duidelijke ommezwaai in het coronabeleid: eerder moesten mensen 5 maanden wachten op een booster. Maar met de turbobooster-prik hoeven miljoenen gevaccineerde Duitsers niet meer te wachten op een extra prik.

Een oppepper

Vanuit virologisch oogpunt heeft het voordelen, zegt immunoloog Huub Savelkoul, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. "De eerste afname in bescherming zie je na een maand, dus het is op zich goed om na een maand al te boosteren. Voor de immuunrespons is dat prima, dan pep je de antistoffen op en dan heb je weer kortdurende bescherming."

Toch zit het op de lange termijn anders. "Hoe langer je wacht met die booster, hoe meer effect je daar van hebt op de langere termijn. Maar die tijd hebben we nu niet."

Omikron-tsunami

Door de opkomst van de omikron-variant is alle extra bescherming volgens Savelkoul hard nodig. "De aanstormende tsunami van de omikron-variant verwachten we al binnen een paar weken. In principe wil je dan zo snel mogelijk na vaccinatie een booster geven als de immuniteit een stukje teruggelopen is."

"Je moet constant die afweging maken. Na 6 maanden is de bescherming sowieso fors teruggelopen, bij sommige vaccins vrijwel naar nul. Dan moet je dus wel boosteren. Maar nu wil je snel genoeg zijn om de bescherming maximaal te houden. Met deze booster ben je niet 100 procent beschermed tegen die nieuwe variant, maar alles wat je extra krijgt helpt."

'Te laat begonnen'

In Nederland houden we vooralsnog 6 maanden aan tussen volledige vaccinatie en de booster. "Het probleem in Nederland is dat we eigenlijk te laat zijn begonnen", zegt Savelkoul. "We lopen zo ver achter dat we de tijd nu niet hebben. Het is in ons eigen belang om zo snel mogelijk te boosteren, zodat we het niveau van bescherming in de hele bevolking zo hoog mogelijk krijgen."

Op dit moment worden zo'n 800 tot 850 duizend vaccinaties per week gezet. "Dat klinkt indrukwekkend, maar als je nog 15 miljoen mensen te gaan hebt kan je uitrekenen dat dat nog maanden gaat duren. Dan zijn we helemaal overspoeld met de omikron-variant."

Dooft het virus uit?

Iedere maand boosteren zal niet nodig zijn, legt de immunoloog uit. "Omikron is veel besmettelijker, maar hij lijkt minder ernstige ziekte te veroorzaken. Dat zou heel mooi zijn, want daarmee dooft het virus zichzelf in de toekomst eigenlijk uit."

Toch is dat nog onzeker, want veel is nog niet bekend. "We weten niet hoe het zal gaan. Dus we moeten dat zo goed mogelijk in de gaten houden. De eerste opnames met omikron beginnen nu te komen, dus iedereen houdt zijn hart vast."