De afspraak was al gemaakt: Geertje zou vandaag naar Aken afreizen voor een boosterprik. Ze ziet ervan af, na berichten dat Duitsland bang is dat Nederlanders massaal een prik over de grens komen halen. "Ik snap dat ze geen aanzuigende werking willen."

In Frankrijk worden ze al pertinent geweigerd, maar ook in Duitsland zitten ze ermee in de maag: Nederlanders die afreizen om het boostershot te halen dat ze in eigen land voorlopig nog niet krijgen. De gemeente Aken liet al weten dat het 'niet de bedoeling is dat Nederlanders uit Rotterdam en Eindhoven richting Duitsland komen voor een boosterprik, omdat Nederland het niet op orde heeft'.

Afspraak afgezegd

Ze had vandaag om 10.45 uur een afspraak in Aken. Alles was geregeld, de formulieren waren ingevuld en het enige wat ze nog moest doen was langskomen. Geertje de Laat zou eindelijk haar boosterprik kunnen krijgen.

Ze wil de prik omdat ze afgelopen zomer het Janssen-vaccin kreeg en nu nog maar nauwelijks beschermd is. En dat vind ze voor zichzelf, maar zeker ook voor haar omgeving onverantwoord. Ze schreef hierover eerder al een brief aan minister Hugo de Jonge. Toch besloot ze de afspraak af te zeggen.

Linea recta naar huis

"Het is wel een tegenvaller", zegt ze over het afzeggen van de prik-afspraak. "Maar ik wil ook geen scheve gezichten. Het is toch niet de bedoeling, dat je naar Duitsland gaat. In Frankrijk word je zelfs linea recta naar huis gestuurd. Dus ik dacht: ik laat het even voor wat het is en dan wacht ik maar."

"Ik snap wel dat ze die aanzuigende werking niet willen", vervolgt ze. "Ik sta er in die zin een beetje dubbel in: ik wil heel graag heel snel een booster en ik ben er niet over te spreken hoe ze dat in Nederland hebben aangepakt."

'Wij steken ze in de armen'

De perswoordvoerder van de gemeente Aken heeft ook weinig begrip voor de Nederlandse aanpak. "Nederland heeft net zoveel vaccins als wij, alleen wij steken ze in armen", zegt hij met een vleugje sarcasme.

De woordvoerder legt uit dat de grensoverschrijdende boosterprik toch echt alleen is bedoeld voor Nederlanders uit de grensregio. "We willen dit aanbieden voor mensen die net over de grens bij Aken wonen en hier bijvoorbeeld werken, of familie hebben aan de Duitse kant. Als iedereen vanuit Nederland een prik in Duitsland wil halen, gaat het hier ook mis. Ik vrees dat we er dan mee moeten stoppen."

Geen booster voor kwetsbare mensen

"Het is eigenlijk ook bedoeld voor mensen die vaak over de grens komen en die veel in Duitsland zijn voor hun werk", beaamt Geertje. "Die willen ze dan ook wel een prik geven. En als ik heel eerlijk ben, dan is dat in mijn geval niet zo. Ik werk niet in Duitsland. Ik kom er wel eens, maar niet heel frequent."

Wel maakt ze zich grote zorgen over het gebrek aan daadkracht in Nederland. "Het werd gisteren pijnlijk duidelijk: mensen met een kwetsbare gezondheid krijgen geen voorrang. Die zitten weer helemaal in isolatie, die laten heel veel dingen nu. Gewoon omdat ze die booster niet krijgen. Ik vind dat gewoon niet goed."