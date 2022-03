Bied ook 60-plussers een tweede boosterprik aan, adviseert de Gezondheidsraad. Dus lang niet iedereen. Terecht vindt immunoloog Marjolein van Egmond. "Eindeloos hervaccineren is niet haalbaar. Los van feit of het zinvol is, mensen willen het gewoon niet."

"Tegen verkoudheid en griep wordt ook niet iedereen gevaccineerd", zegt hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC. "Wat je wilt, is mensen beschermen tegen ernstige ziekte en de meesten zijn daartegen beschermd. Tuurlijk kan het dat ze alsnog omikron krijgen en daar 1 of 2 dagen goed ziek van zijn, maar dat kan ook van een flinke verkoudheid."

Zwakkeren toch boosteren

De Gezondheidsraad adviseert na 70-plussers en mensen met een ernstige afweerstoornis nu ook 60-plussers een tweede boosterprik aan te bieden. Van Egmond kan zich daar goed in vinden.

"Het virus gaat nog wel rond, het is allemaal risicovermindering. Hoe ouder je bent, hoe groter het risico dat je ziek wordt. Zeker als je 60-plus bent en misschien ook nog overgewicht hebt of diabetes, is het verstanding om een boosterprik te nemen. Het kan ook echt geen kwaad, je krijgt gewoon weer een oppepper voor het immuunsysteem."

Booster heeft wel zin gehad

Dat omikron nog altijd zo hard om zich heen slaat en ook menig gevaccineerde velt, betekent niet dat de booster geen zin heeft gehad, zegt Van Egmond. "Het is wel een lastige. Je weet niet hoe ziek je zou zijn geworden als je 'm niet had gehad."

"Het is niet gek dat zo'n booster minder efficiënt is dan je zou willen", legt ze uit. "Want hij is ontwikkeld op de oorspronkelijke variant, op Delta. Maar afgelopen december heeft het wel degelijk ouderen en kwetsbare mensen uit het ziekenhuis gehouden."

Animo 60-plussers lager

Momenteel is 86 procent van alle 18-plussers gevaccineerd. 63 procent van de 18-plussers heeft een boostervaccinatie ontvangen. Van de 70-plussers die al een uitnodiging voor een nieuwe booster hebben gekregen, heeft pas een op de drie een afspraak gemaakt.

"Ik denk dat het animo van de 60-plussers lager zal zijn dan van de 70-plussers", zegt Van Egmond. "Maar er zijn er vast een aantal die zich er beter bij voelen, dus het is goed dat ze de optie krijgen."

Niet eeuwig blijven beschermen

Hoe het verder gaat met corona blijft koffiedik kijken, vertelt Van Egmond "We kunnen het virus niet voorspellen, maar ook niet hoe het met de afweer gaat. Die virussen zijn gewoon aanwezig en je kunt je niet eeuwig tegen alles beschermen."

Voor het najaar valt te verwachten dat besmettingen weer oplopen. "De vraag is: hoe erg gaat het worden? Zeker als er andere variant komt en of de afweer erg terugloopt. Met de kennis van nu denk ik wel dat het goed komt."