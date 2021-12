Mensen met een medische indicatie komen veel te laat aan de beurt voor de boosterprik, zegt directeur van Patiëntenfederatie Dianda Veldman. Ze vindt het 'ongelooflijk' om te zien dat het in Duitsland zo makkelijk is om een booster te halen.

In Nederland konden mensen met kanker en een verstoord immuunsysteem een boosterprik halen. Daarna, dus nu, worden uitnodigingen verstuurd op basis van geboortejaar. Veel mensen die een andere medische indicatie hebben wachten nu, terwijl ze eerder wel voorrang hadden bij het halen van een eerste en tweede coronavaccinatie.

Rekenfout

Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland denkt dat er bij het bepalen van de strategie voor de boosterprik een rekenfout is gemaakt. "Ik kan mij niet voorstellen dat dit beleid is. In de eerste periode van het prikken, begin dit jaar, is afgesproken dat mensen met een kwetsbare gezondheid naar voren werden geschoven. Die kregen eerder een prik dan gezonde leeftijdsgenoten."

"Maar nu is het zo dat als je boven de 60 bent, je voor het einde van het jaar aan de beurt bent, maar daarna moet je met je leeftijdsgenoten mee. Dus iemand van 25 jaar met een spierziekte, die hulp nodig heeft bij het ademhalen, die elke dag hulp thuis krijgt met kans op extra besmetting, die zou pas in juni volgend jaar aan de beurt zijn."

'Dommigheid'

Die persoon van 25 jaar die Veldman schetst, zou dan 14 maanden na het krijgen van de tweede prik pas de booster krijgen. "Het gaat om mensen die kwetsbaar zijn en die eerder in het ziekenhuis komen als ze corona krijgen en mogelijk ook eerder komen te overlijden.

"Ik begrijp het gewoon echt niet. Je moet gewoon echt dezelfde volgorde aanhouden als je eerder deed", zegt Veldman. "Het is volgens mij gewoon dommigheid."

'Minister moet handelen'

Veldman denkt dat het mis is gegaan bij het advies van de Gezondheidsraad. "De Gezondheidsraad heeft gezegd dat de vaccinatie hetzelfde werkt bij mensen met een medische indicatie, dan bij gezonde mensen. Dus daarom kunnen ze volgens de Gezondheidsraad op hetzelfde moment opgeroepen worden als hun leeftijdsgenoten."

"Maar de Gezondheidsraad vergeet dus dat de mensen met de medische indicatie die prik al veel eerder hebben gehad dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Er is misschien ook niet om dat advies gevraagd, maar ik vind dat de minister nu echt verantwoordelijkheid moet nemen en mensen met ernstige spierziekten in december aan de beurt moet komen. Hoe moeilijk kan het zijn?"

Binnen 20 minuten in Duitsland

In Duitsland kan inmiddels iedereen gewoon een boosterprik halen. EenVandaag-verslaggever Harm van Atteveld, in Nederland nog lang niet aan de beurt omwille van zijn leeftijd, nam met succes de proef op de som. "Ongelooflijk om te zien dat het daar wel kan", reageert Veldman.

Iedereen is welkom in Duitsland, ongeacht nationaliteit. "Het is gratis en zonder afspraak", vertelt Van Atteveld vanuit Duisburg. De prikcapaciteit is groot, zegt een organisator. Ze zijn blij dat ze ook Nederlanders kunnen helpen. "Iedere prik brengt ons verder uit de crisis. Binnen 20 minuten heeft Van Atteveld de boosterprik en even later is ook via de apotheek de QR-code geregeld.

Alleen voor grensgebieden

Een woordvoerder van de gemeente Aken laat weten dat het prikken van Nederlanders vooral bedoeld was voor grensgebieden. "Het is niet de bedoeling dat Nederlanders uit Rotterdam en Eindhoven richting Duitsland komen voor een boosterprik omdat Nederland het niet op orde heeft. Nederland heeft net zoveel vaccins als wij er hebben, alleen wij steken ze in armen."

De woordvoerder vreest dat er veel Nederlanders naar Duitsland komen voor de aandacht die het krijgen van een boosterprik in Nederland nu krijgt. "Als iedereen een prik in Duitsland wil gaat het hier ook mis, ik vrees dat we er dan mee moeten stoppen."