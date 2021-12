De scholen gaan toch een week eerder sluiten: de kerstvakantie begint aanstaande vrijdag al. Scholen kunnen er wel voor kiezen toch maandag ook nog open te gaan in de vorm van een 'coulance-dag'. Bij ouders en op scholen zorgt het besluit voor onrust.

Eerder zei het kabinet er alles aan te doen om de scholen open te houden, maar nu wordt de omikron-variant van het coronavirus als reden genoemd om toch eerder te sluiten. De angst is dat kinderen tijdens het kerstdiner opa en oma besmetten.

Mailtjes stromen binnen

"De mailtjes van ouders stromen alweer binnen", zegt directeur Marjet Winsemius van Stichting Werkende Ouders. "Er heerst vooral onbegrip. Want Slob zei toch dat we open zouden blijven? Dat is 5 dagen geleden! Ik kreeg al weer verhalen dat kinderen huilen, omdat het kerstdiner dit jaar wéér niet doorgaat."

Ook voor ouders is het een stressvolle dag. "Zij vragen ons al: Hoe gaan we dit combineren, als het op het werk de drukste week van het jaar is? Is er bijvoorbeeld wel opvang beschikbaar? Dat weten we nog niet."

Structuur en veiligheid weg

In Zwolle zijn ze op de Eliëzerschool druk in de weer sinds vanmiddag het nieuws bekend werd. "Het is onvoorstelbaar" zegt schooldirecteur Arco Hak. De Eliëzerschool is speciaal onderwijs en daarom is het extra ingrijpend voor hun leerlingen. "Dit is niet goed voor de leerlingen. Ze zijn gewend aan een vaste structuur, dat geeft hen veiligheid en vertrouwen. Dat is nu weg."

Ook leraar Annegreet maakt zich zorgen. "Als school voor hen wegvalt, valt er zoveel zekerheid weg. Dat tast hun welzijn aan en zorgt voor veel stress." De noodopvang blijft, met veel moeite, wel open. De school wil kwetsbare kinderen een veilige plek bieden.

Bron: EenVandaag Schooldirecteur Arco Hak

'Hou speciaal onderwijs open'

Marjet Winsemius van Stichting Werkende Ouders hoopt dat het bij deze ene week blijft. "Want we hebben het al eerder gezien: dan gingen we een paar dagen dicht, en waren we zo weken verder. Ik vrees dat het langer gaat duren, want die nieuwe variant, die was er een paar weken geleden ook al. En die is er in januari nog."

Schooldirecteur Arco Hak vreest ook dat we er nog niet van af zijn en geeft de nieuwe minister van Volksgezondheid wel een advies. "Houd het speciaal onderwijs open. Wij zijn 2 procent van de hele schoolbevolking, maak alstublieft een uitzondering voor ons. Wij kunnen deze kinderen steunen in hun ontwikkeling, dat kan niet als ze thuisonderwijs krijgen."