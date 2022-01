Potentiële leerlingen in de school ontvangen, alleen online voorlichting geven of toch ook de ouders binnenlaten? Scholen worstelen nog meer dan vorig jaar met hoe ze hun open dag kunnen organiseren, terwijl de besmettingscijfers nog oplopen.

'Het houden van fysieke open dagen is niet mogelijk', schreef de VO-raad op 10 januari in een protocol. Scholen vullen dat advies verschillend in. De ene school kiest volledig voor online, terwijl de andere ruimte ziet om groepjes leerlingen in tijdslots te ontvangen.

Verkeerde keuzes

"Veel scholen lijken te kiezen voor meerdere varianten", zegt Annet Kil. Zij is lid van de VO-raad en directeur van de Gooische Scholen Federatie. De behoefte om leerlingen fysiek te ontvangen is volgens Kil groter dan een jaar geleden.

"Vorig jaar hebben kinderen keuzes gemaakt waarbij de school toch niet als een warme jas om hen heen is gevallen. Het is belangrijk dat ze de sfeer van de school proeven." De VO-raad heeft daarom een versoepeling van de regels aangekondigd, waardoor scholen onder voorwaarden kleine groepjes kunnen ontvangen.

Zonder ouders naar binnen

Zo gebeurt dat ook op het Roland Holst College in Hilversum. Afgelopen vrijdag mochten kleine groepen leerlingen naar binnen om de school te bekijken. Hun ouders moesten wel buiten blijven.

"Het is een belangrijke stap in je leven", legt rector René Karman uit. "Deze kinderen hebben al 2 jaar te maken met corona. We deden alles digitaal, maar daar waren we niet tevreden over."

'Het gaat om de beleving'

De potentiële nieuwe leerlingen werden in blokken verdeeld en droegen mondkapjes. 'Op het randje van de regels' volgens Karman, maar ook van groot belang dat de leerlingen de school van binnen zien.

"Leerlingen kiezen op gevoel. Kinderen willen weten hoe docenten eruit zien, waar de kluisjes zijn en hoe een vak eruit ziet. Dat kun je online deels overbrengen, maar het is een groot verschil. Het gaat om de beleving."

'Niet verstandig'

Op middelbare school De Breul in Zeist werd vrijdag een online open dag georganiseerd in de vorm van een live-uitzending. Leerlingen en ouders konden die vanachter hun computer volgen. Hoewel ze ook in Zeist dolgraag leerlingen fysiek wilden ontvangen, vonden ze dat dat nog niet kan.

"Het is met de besmettingen niet verstandig om leerlingen binnen te halen", zegt rector Ferry Brokers. "Als scholen in deze regio hebben we gezegd dat we het alleen digitaal en volgens de richtlijn van de VO-raad doen. Dat is ook om te voorkomen dat we andere scholen in de buurt in de problemen brengen."

Beter voldoen aan behoeften

Met de ervaringen van vorig jaar denkt Brokers ook dat ze online nog beter kunnen voldoen aan de vragen. "We durven meer en snappen ook hoe het werkt." Maar ook hij hoopt nog vóór het moment van de schoolkeuze in maart leerlingen fysiek te kunnen ontvangen. "Het even voelen van de school mis je echt wel."

Dat online open dagen een blijvertje zijn, vindt ook directeur André Merlijn van Bureau Coen. Hij is gespecialiseerd in jongerencommunicatie en helpt scholen bij het vormgeven van open dagen. Volgens hem is de traditionele open dag niet meer van deze tijd.

Omslag in denken

Het organiseren van een online open dag is volgens hem een hele omslag in denken, omdat scholen nu eenmaal al zo lang gewend zijn aan de klassieke vorm van leerlingwerving. "Je ziet scholen in paniek raken omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Ze kijken als een konijn in de koplamp."

Waar veel scholen vorig jaar voor het eerst de open dag noodgedwongen volledig online organiseerden, merkt hij dat scholen hadden gehoopt dit jaar toch weer traditioneel de deuren te kunnen openen. Dat gaat dus niet. "Ik verwacht nog de nodige paniektelefoontjes."

Kruimelpad

Uit eigen onderzoek van Bureau Coen blijkt dat er behoefte is aan verschillende momenten waarop ouders en leerlingen zich over een school kunnen informeren. "We noemen het een kruimelpad, waarbij je de kruimels volgt op weg naar je schoolkeuze."

Je volgt verschillende stappen met online elementen en dan uiteindelijk kun je de school binnenlopen op elk gewenst moment. "Daarmee kun je veel beter aan de wensen en behoeften voldoen van ouders en leerlingen én je kunt de drukte veel beter spreiden."

Aanzoek op de eerste date

Scholen die niets doen, nemen volgens Merlijn een risico. "De strijd om de leerlingen neemt steeds meer toe. Kinderen en ouders willen beter bediend worden." Om dat allemaal in één dag te proppen, past volgens hem niet bij die behoeften.

"Ik vergelijk het met de pad van de liefde", vertelt hij. "Het is alsof je bij de eerste date gelijk ten huwelijk gevraagd wordt. Dat bepaalt dan de rest van je leven."