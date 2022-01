Is het einde van de coronapandemie in aantocht? Berichten hierover van de WHO verspreidden een golf van positiviteit door Europa. Viroloog Marion Koopmans ziet dat einde ook, maar: "Het accent ligt echt nog op voorzichtig."

Volgens directeur Hans Kluge van het Europese deel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het mogelijk dat Europa 'zich in de richting van een pandemisch eindspel beweegt'. Door massale besmettingen met de relatief milde omikron-variant zal er volgens hem 'voor heel wat weken en maanden een periode van wijdverbreide immuniteit zijn'.

Wintergriep

Viroloog Marion Koopmans ziet deze ontwikkeling ook, maar tempert ook de verwachtingen. "Ik zeg het zelf iets voorzichtiger. Het begin van het einde van de pandemie is in zicht. Dat is nog een behoorlijk rekbaar begrip." Volgens haar zitten we nu echt nog in een pandemie. "Maar we gaan op weg naar de situatie daarna."

"Waar iedereen van uitgaat is dat we toegaan naar een situatie dat corona een wintergriep wordt. Maar hoe lang de weg daar naartoe is, is nog de vraag."

Omikron

Veel is er te doen geweest over het milde verloop van de omikron-variant van het virus. Is dat de sleutel tot het einde? Volgens Koopmans speelt het mee, maar is er meer. "Er is veel meer immuniteit, door vaccinaties en besmettingen. Dat maakt de impact van omikron en andere varianten veel minder, maar het is nog niet weg."

Bekend werd dat het kabinet op de komende persconferentie meer versoepelingen aankondigt. Koopmans begrijpt dat. "Je ziet de getallen met de dag toenemen, maar dat veel minder mensen naar het ziekenhuis gaan en nog minder ic. Ee wordt gekozen voor voorzichtig stappen zetten, maar wat mij betreft ligt het accent echt nog wel op voorzichtig."

Verrassingen op de loer

"Ik hou rekening met nog wat golven, waarbij je af en toe steeds weer wat maatregelen zal moeten nemen." In de afgelopen jaren werden we steeds overvallen door nieuwe varianten van het virus. Volgens Koopmans moeten we daarvoor blijven waken. "Overal waar het virus hard blijft circuleren is er kans dat varianten ontsnappen aan immuniteit."

"Daarom moeten we voor de lange termijn rekening blijven houden met verrassingen", zegt Koopmans. Nieuwe varianten ziet ze ook niet snel uit de omikron-hoek komen. "Het meest waarschijnlijk is het dat er een variant opduikt uit de deltahoek. Die virussen blijven ook circuleren."

Vaccin voor meerdere varianten

Zo'n variant zou dus ook weer een heftiger ziekteverloop kunnen laten zien dan omikron. Koopmans vindt dat er met de ontwikkeling van vaccins rekening mee moet worden gehouden. "Er worden nu specifieke omikron-vaccins gemaakt, maar wat nu uitgezocht wordt is: moet je alleen omikron pakken? Of een combinatie van meerdere varianten?"

Al met al is de viroloog hoopvol, maar blijft ze voorzichtigheid benadrukken: "We zijn op weg naar het einde van de pandemie, maar we moeten dat wel stapsgewijs doen."