Er is steun voor alle uitgelekte versoepelingen die naar verwachting woensdag ingaan. Ook het OMT-advies, dat leerlingen zonder klachten niet meer in quarantaine hoeven, valt goed. Over de of vraag de versoepelingen voldoende zijn is verdeeldheid.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag aan de vooravond van de persconferentie over grote nieuwe versoepelingen. Aan het onderzoek deden 23.000 leden van het Opiniepanel mee. EenVandaag legde de maatregelen voor zoals ze nu bekend zijn. Vandaag maakt het kabinet nog een aantal definitieve keuzes.

Restaurants en cafés

Voor vrijwel alle afzonderlijke maatregelen is een ruime meerderheid. De meeste deelnemers zijn blij met het onder voorwaarden openen van restaurants (85 procent) en cafés (71 procent) tot 22.00 uur.

Het vertrouwen dat restaurants de tafeltjes zo neerzetten dat er goed afstand kan worden gehouden, is groot. Over cafés is iets meer twijfel vanwege het alcoholgebruik, maar als ze op tijd sluiten komt dat wel goed, denken veel mensen.

Culturele sector

Ook het heropenen van de culturele sector kan rekenen op veel steun (83 procent). Wel hebben veel ondervraagden moeite met de eindtijd van 22.00 uur. Dat vinden ze voor theaters en bioscopen eigenlijk te vroeg.

"Als zo'n voorstelling een uurtje langer duurt maakt het toch niks uit? Die mensen zitten toch al op hun stoel. Het virus gaat niet na tienen ineens harder aan het werk", zegt iemand daarover. Zes van de tien deelnemers (59 procent) hadden er - als ze zelf mochten beslissen - voor gekozen om de cultuursector zonder tijdsbeperking te laten openen.

Bekijk je deze grafiek op je mobiele telefoon? Draai je scherm voor een betere weergave.

Publiek bij sportwedstrijden

Het beperkt toestaan van publiek bij sportwedstrijden van van profs (72 procent) en amateurs (79 procent) vindt zo'n driekwart een goede zaak.

Minder support is er voor het dichthouden van de nachthoreca, zoals clubs en discotheken. Maar ook hier steunt een kleine meerderheid (55 procent) de keuze van het kabinet. Een derde (35 procent) vindt dit een slechte zaak en had deze sector liever ook geopend gezien.

Minder quarantaine scholieren goede zaak

Het OMT adviseert het kabinet om de quarantaineregels voor scholieren te versoepelen. Nu nog wordt een hele klas naar huis gestuurd wanneer er drie besmettingen of meer zijn, met als gevolg dat volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) inmiddels bijna een kwart van de scholieren thuiszit. Bijna driekwart (73 procent) vindt dat de huidige regel sowieso verruimd moet worden.

Volgens het nieuwe OMT-advies hoeven kinderen op de basisschool die in contact zijn geweest met een besmet persoon niet meer in quarantaine als zij geen zelf klachten hebben. Twee derde (67 procent) van de deelnemers vindt dit een goed advies.

'Niet elke dag zelftesten'

Ook leerlingen van 13 tot 18 jaar mogen van het OMT gewoon naar school als ze geen klachten hebben en elke dag een zelftest doen. 63 procent is voorstander van zo'n nieuwe invulling van de quarantaineregels voor middelbare scholieren.

Ook ouders zijn over het algemeen blij met de nieuwe adviezen, maar ze zijn wel sceptisch over het zelftesten. Een ouder schrijft: "Kinderen, jonger of ouder, gaan nooit iedere dag zelftest doen. Daar hebben ze gewoon geen zin in. En ik heb geen zin om ze dat te verplichten."

Vier van de tien vinden versoepelingen voldoende

De deelnemers aan het onderzoek zijn verdeeld over de vraag of er genoeg versoepeld wordt. Bij de vorige persconferentie op 14 januari, toen onder andere de winkels weer open mochten, vonden de meeste mensen dat het kabinet niet ver genoeg ging.

Slechts 22 procent was toen tevreden. Dat percentage ligt nu hoger: 42 procent van de deelnemers vindt dat het kabinet nu voldoende beperkingen loslaat. De sectoren die nu opengaan kunnen dat volgens hen met de juiste maatregelen ook veilig doen.

Minderheid wil nog meer versoepelingen

Een vrijwel even grote groep (opgeteld 40 procent) vindt dat het kabinet nog steeds niet ver genoeg gaat. Een kwart (24 procent) wil meer versoepelingen. Dat kan volgens hen prima nu we meer boosters zetten en de omikronvariant minder ziekmakend lijkt. Zij zouden liever zien dat we een voorbeeld nemen aan onze buurlanden en meer opengooien, bijvoorbeeld met 3G of 2G. 16 procent wil alle beperkingen loslaten en het virus laten rondgaan 'als een normale griep'.

Een kleine groep (13 procent), vindt dat het kabinet nu te hard van stapel loopt en zou liever zien dat er nog wat meer beperkingen zouden blijven. "Ze gaan veel te snel, met het risico dat ze het straks weer moeten terugdraaien", zegt iemand daarover.