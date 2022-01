Mensen zijn blij met de versoepelingen die het nieuwe kabinet vrijdagavond aankondigde. Maar een meerderheid van 62 procent vindt dat ze niet ver genoeg gaan: van hen mogen de culturele sector en de horeca nu ook wel open.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 20.000 leden van het Opiniepanel.

Kappers, winkels en sport

De meeste deelnemers snakken naar meer mogelijkheden om zich te ontspannen. Na bijna 2 jaar coronacrisis is de laatste lockdown voor veel mensen mentaal erg zwaar.

Ze vinden het dan ook een goede zaak dat er buiten (88 procent) weer gesport kan worden. Ook voor het onder voorwaarden openen van niet-essentiële winkels tot 17.00 uur (81 procent) en contactberoepen zoals kappers (87 procent) is veel steun.

Bekijk je de grafiek op je telefoon, draai je scherm voor een betere weergave.

Te weinig versoepeld

Het kabinet verwacht dat het aantal besmettingen per dag zou kunnen oplopen tot 80.000 met de nieuwe versoepelingen. Toch overheerst bij mensen het gevoel dat er nog te veel regels zijn.

De meeste ondervraagden oordelen dat er te weinig versoepeld is (42 procent) of willen zelfs dat alle maatregelen nu opgeheven worden (20 procent). Opgeteld vindt 62 procent de keuzes van het kabinet dus niet ver genoeg gaan. Slechts een minderheid vindt dat er te veel (12 procent) of voldoende versoepeld is (22 procent).

Horeca en culturele sector nu open

De meerderheid (64 procent) had graag gezien dat musea, theaters en bioscopen hun deuren nu weer konden openen. Ze vinden het oneerlijk en willekeurig dat de winkels en de sportschool open mogen en de culturele sector dicht moet blijven.

Ook zijn ze voor de onmiddellijke openstelling van restaurants (75 procent) en cafés (58 procent). Veel mensen zeggen daar wel bij: doe de terrassen ook open zodat er meer spreiding mogelijk is en zet er een eindtijd op, bijvoorbeeld 22.00 uur. Dat geldt in het bijzonder voor cafés, waar het alcoholgebruik op die manier beperkt kan worden. Hopelijk zal dat het aantal besmettingen beperken, is de gedachte.

Minder zorgen over omikron

Deelnemers geven verschillende redenen waarom ze vinden dat dit het moment is om meer te versoepelen. Ze maken zich nu minder zorgen over het coronavirus (47 procent) dan voorheen. In november 2021 was dit nog 72 procent. Dat komt vooral doordat de omikron-variant nu dominant is en het beeld is dat je daarvan niet zo ziek wordt.

Ze worden daarin gesterkt omdat de ziekenhuis- en ic-bezetting, ondanks het hoge aantal besmettingen, daalt. Het helpt volgens hen ook dat steeds meer mensen een boosterprik hebben gehad. Een derde (33 procent) maakt zich nu zorgen om het coronavirus op te lopen, maar tweederde (66 procent) doet dat niet.

Bekijk je de grafiek op je telefoon, draai je scherm voor een betere weergave.

Oppepper nodig

Bovendien zien mensen dat de economie het loodzwaar heeft en hebben ze zelf behoefte aan perspectief op een normaler leven. "Lekker laten uitrazen die omikron: dat kan prima als alles open is. Mensen blij en ondernemers blij. Dan komt er eindelijk weer geld in het laatje", vat iemand zijn visie samen.

Veel deelnemers zien met lede ogen aan dat in het buitenland bijna alles mogelijk was, terwijl wij in lockdown zaten. Ze vinden het niet meer uit te leggen dat wij in Nederland zoveel beperkingen blijven houden. Een deel van de critici zou graag zien dat we hier 2G invoeren, zoals in Duitsland. Dan kunnen nu de meeste sectoren van het slot, niet pas over een paar weken of nog langer.

Ook ouderen toe aan perspectief

Niet alleen jongere mensen hebben genoeg van de beperkingen. Ook 55-plussers voelen nu sterk de behoefte om weer eens een uitstapje te maken: 60 procent vindt dat er nu meer versoepeld had moeten worden.

Velen van hen zijn net geboosterd, daarom voelen ze zich relatief veilig. Een deelnemer in de 70 verwoordt het zo: "De jongeren zijn belangrijk, maar de gezonde ouderen worden vergeten. Deze groep haalt ontspanning bij een museum, restaurant of gewoon even een drankje op het terras. Ik heb me altijd keurig aan de maatregelen gehouden, maar nu wil ik weer leven." Een andere oudere vraagt zich af: "Als het nu niet kan met die booster, wanneer dan wel?"