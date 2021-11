Niet voor het eerst vindt een meerderheid dat het kabinet te laat ingrijpt. Hierdoor vrezen veel mensen voor nog strengere maatregelen, zoals een coronapas op de werkvloer. Daar is nu grote verdeeldheid over, bij zowel werknemers als werkgevers.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 23.000 leden van het Opiniepanel dat is gehouden na de laatste persconferentie van het kabinet. Dat kwam gisteravond met nieuwe, vooral algemene maatregelen, maar sorteert voor op harder ingrijpen als dit pakket niet genoeg blijkt. Eén regel die rondzingt is de coronapas op de werkvloer, waarbij alleen geteste, herstelde of gevaccineerde werknemers nog naar het werk mogen.

Werknemers verdeeld over coronapas op werk

Werkgevers mogen het nu nog niet vragen, maar ook zonder juridische barrière zijn er bij zowel werknemers als werkgevers veel bezwaren tegen die coronapas op het werk. Van de werknemers in het onderzoek vindt 44 procent dat een goed idee. De helft (50 procent) vindt dat geen goed idee. Een werknemer: "Ik zou het zelf wel fijn vinden, maar een dergelijke regel zorgt voor heel veel chaos. Denk aan uitval van personeel en onenigheid binnen bedrijven zelf."

Vooral ongevaccineerde werknemers verzetten zich hevig tegen dit plan. In een eerste reactie zegt 70 procent van de ongevaccineerde werknemers liever hun baan te verliezen dan een coronapas op het werk te moeten laten zien. "Mijn ontspanning is al afgepakt door de pas. Hou mijn werk erbuiten! Straks werkloos omdat ik geen controlemaatschappij wil, moet niet gekker worden." Met de kennis van nu zegt slechts 2 procent van de ongevaccineerde werknemers zich door deze maatregel alsnog wel te laten inenten.

Werkgevers vrezen voor personeelstekort

Ook werkgevers worstelen met het ethische aspect van de coronapas op de werkvloer. "Ik vind die maatregel erg ver gaan. Ik geef er de voorkeur aan om de werknemer er in het persoonlijke gesprek van te overtuigen dat het beter is om je te laten vaccineren."

Daarbij vrezen werkgevers voor praktische gevolgen voor hun bedrijf: "Ik krijg grote personeelsproblemen als dit wordt ingevoerd. Dan zou ik zelfs een aantal dagen per week moeten gaan sluiten." 60 procent van de ondervraagde werkgevers zegt in eerste instantie om deze redenen geen coronapas te willen vragen. 35 procent zegt nu dat wel te willen.

Steun voor coronapas op meer plekken

Voorlopig houdt het kabinet het bij minder ingrijpende en meer algemene maatregelen. Al de deze maatregelen kunnen op steun van de meerderheid rekenen.

Het aangescherpte thuiswerkadvies - mensen moeten waar mogelijk minimaal de helft van de tijd thuiswerken - heeft het meeste draagvlak; driekwart (76 procent) is hiervoor. Voor het herinvoeren van het 1,5 meter advies is met 73 procent bijna evenveel steun.

Te lang wachten met ingrijpen

Ondanks de steun voor de maatregelen, komen ze volgens een meerderheid (58 procent) wel te laat: "Nu zijn de maatregelen over drie weken effectief, terwijl de reguliere zorg nu al wordt teruggeschroefd", schrijft een deelnemer.

De frustratie is breder dan deze ene persconferentie. Veel ondervraagden herkennen een patroon in het kabinetsoptreden: "Het is telkens eerst te veel versoepelen, dan te lang wachten met ingrijpen en nu weer van mij vragen wat ik net verleerd ben. Wat een puinhoop." En een ander: "Het is weer reageren in plaats van regeren en nu zitten we met de rotzooi."