Nu er versoepelingen aan komen, maar de theaters vermoedelijk dicht blijven, is de koek op. Kleinkunstenaars Maurits Fondse en Britta Maria willen actie. "We zijn te stil geweest vanuit de culturele sector. Zowel financieel als mentaal is het klaar."

Hij heeft al een demonstratie aangevraagd voor komende zondag in Amsterdam. Via twitter riep hij zijn collega's in de cultuur op om hetzelfde te doen. Maurits Fondse was jarenlang de vaste pianist van Freek de Jonge en is ook zanger en songwriter.

Uitgeput

"Ik vind dat we ons nu echt moeten laten horen als culturele sector. We zijn heel braaf, afwachtend en netjes gebleven", zegt Fondse. Volgens hem zijn veel mensen in de cultuursector mentaal uitgeput.

"Bijna niemand durft op te staan. Het is afwachten en hopen dat we weer open mogen. Tegelijkertijd zijn collega's gestopt, hebben sommige podia geen programmering meer en is het maar de vraag of ze nog gaan starten. De schade is heel groot."

Franse chansons

Samen met zijn partner Britta Maria stond Fondse in de theaters en vertolkten ze Franse chansons van bijvoorbeeld Charles Aznavour. Ook Britta Maria wil in actie komen. "Tijdens de eerste lockdown waren we vooral in shock, toen werden we creatief met livestreams. Nu zitten we vast. We moeten ons laten horen, ongehoorzaam zijn en demonstreren."

Ze willen allebei niets liever dan weer optreden. En dat is nodig ook om het hoofd boven water te houden. "Ons spaargeld raakt op. Je kunt als gezin niet rondkomen van een uitkering. Onze kosten lopen door. Dat is ook iets waar ik voor wil strijden, dat ZZP-ers net zo worden behandeld als mensen die wel een groot deel van hun salaris krijgen doorbetaald."

'Geen scenario vanuit de overheid'

Ook creatief gezien lonkt het podium. "Onze shows worden steeds verzet. Daardoor speel je als kunstenaar al bijna 2 jaar hetzelfde", vertelt Maurits Fondse. "Je wilt als maker en als kunstenaar groeien en je door ontwikkelen. Ik wil nieuwe dingen maken, maar sta creatief gezien stil."

De demonstratie zal er zondag nog niet komen, daarvoor is het te kort dag en ook stonden er al andere demonstraties gepland. Maar er moet wel wat gebeuren, stelt Fondse. "Je zit in een soort mist. Er is geen scenario vanuit de overheid, geen perspectief, geen datum. Voorlopig blijven we dicht. Je weet niet meer wat je moet doen."

Belgische cultuursector open

In België wilden ze de theaters en bioscopen in december ook sluiten, maar een theaterproducent diende een klacht in. De Raad van State bepaalde daar dat de sluiting van de cultuursector 'disproportioneel' zou zijn. Voorstellingen met 200 man publiek zijn gewoon toegestaan.

"Voor de kerst sloeg het in als een bom. Opeens moesten de theaters en bioscopen dicht", vertelt Michaël Pas, acteur en woordvoerder van De Acteursgilde. "Iedereen was in de touwen, virologen hadden er niet op aangedrongen. Toen dachten we: 'Wij worden gebruikt als makkelijkste pion om iets te doen. Niemand gaat staken'. Maar ze hebben zich vergist."

Actie

Op Tweede Kerstdag werd in Brussel een betoging georganiseerd om te protesteren tegen de sluiting van de cultuursector. Met succes. "De politiek heeft ons gehoord", zegt Pas.

Maurits hoopt in Nederland ook snel op beterschap. "Mijn werk is van mij afgenomen. Werk zorgt voor balans in je leven en dat ik mij mens voel."