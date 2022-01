Hoewel de besmettingscijfers met de omikron-variant ook in Denemarken torenhoog zijn, openen winkels en horeca daar - in tegenstelling tot hier - wel dagelijks hun deuren. Ook theaters en musea gaan weer open. Dat kan omdat er massaal wordt getest.

Na de kerst leek het even mis te gaan in Denemarken met de besmettingen. Het land dat in september al kortstondig, als enige Europese land, alle coronamaatregelen in de ban deed.

'Meten is weten'

In de periode voor Oud en Nieuw telde het land ineens ruim 41.000 besmettingen per dag. En dat op een bevolking van slechts 6 miljoen inwoners.

Maar door het relatief milde verloop van de ziekte en door de bevolking massaal te testen, raakten de intensive care-afdelingen niet overvol en kon het dagelijks leven gewoon doorgaan. "Meten is weten", zegt Rudi Westendorp hierover. De Nederlandse arts woont in Denemarken en zit daar in de Deense variant van ons OMT.

Minder ziekmakend

Qua bevolkingsopbouw lijkt Denemarken veel op Nederland. Omdat omikron in Denemarken een paar weken eerder de kop opstak, wordt in Nederland met veel belangstelling gekeken naar de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames daar. En naar welke maatregelen de Denen nemen.

'Het ziet er beter uit dan we hadden gevreesd', schrijft de Deense premier Mette Frederiksen op Facebook. Het Deense hoofd van het 'RIVM' noemde omikron begin januari zelfs 'een uitweg uit de pandemie', en verwacht dat corona al binnen 2 maanden kan worden gezien als een simpel verkoudheidsvirus. Maar zover is het nog niet en de Denen zijn uitermate voorzichtig.

'Even een sneltest doen'

In de binnenstad van Kopenhagen, waar Westendorp woont, kun je op diverse plekken 'even' een sneltest doen. Daar wordt massaal gebruik van gemaakt. Binnen een kwartier weet je de uitslag. Wie besmet is, gaat direct naar huis. "Er worden hier bijna een half miljoen testen per dag gedaan", vertelt Westendorp.

Het is voor een Deen gebruikelijk om, bijvoorbeeld voor een bezoek aan vrienden, altijd even langs de teststraat te gaan. Het dagelijks leven gaat - ondanks omikron - gewoon door. Alle winkels en horecazaken zijn geopend, alleen de theaters moeten hun deuren nog tot maandag dicht houden. "Alles is open, maar dan zonder franje", zegt Westendorp over de huidige situatie.

Verantwoordelijkheidsgevoel

In Nederland zou de samenleving ook weer grotendeels open kunnen, daar is Westendorp van overtuigd. Maar dat gaat niet zomaar. "Mensen hebben hier een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom testen ze massaal. Dat zouden de Nederlanders ook moeten doen. Iets meer van je eigen, individuele vrijheid opgeven, waardoor de collectieve vrijheid toeneemt. En dan kunnen winkels en horeca weer voorzichtig open."

Aan de massale testcapaciteit, die veelal door commerciële partijen wordt aangeboden, hangt overigens wel een prijskaartje voor de overheid, die alle kosten op zich neemt. Westendorp: "Het kost zeker 10 miljard kronen, toch al gauw zo'n 1,3 miljard euro. Maar kijk vooral wat het oplevert."