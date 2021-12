De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA kopte er vannacht mee: zelftesten zouden minder betrouwbaar zijn bij de omikron-variant van het coronavirus. Toch is dat absoluut geen reden om ze direct uit het raam te gooien, zegt arts-microbioloog Bert Mulder.

"Het is nog altijd een prima hulpmiddel. Maar omikron heeft iets andere eigenschappen waardoor hij iets minder vaak in de neus gevonden wordt", vertelt Mulder, verbonden aan het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

Neus én mond

"Misschien wordt het verstandig om daarom ook een keeluitstrijkje te doen bij een zelftest. Net als bij de GGD-testen."

Het maakt volgens de arts-microbioloog daarbij niet uit in welke volgorde je dat doet, zolang je de combinatie maar maakt met dezelfde test. "Ik doe zelf eerst de neus en daarna de mond, maar andersom kan ook."

Arts-microbioloog vertelt over zelftesten en omikron bij EenVandaag op NPO Radio 1

Testen, testen, testen

Op de lange termijn ontkomen we er bovendien niet aan om het testen meer centraal te zetten, volgens Mulder. "Het voornaamste doel bij zo'n zelftest is voorkomen dat je anderen besmet. Je beantwoordt daarmee de vraag: ben ik op dit moment misschien besmettelijk?"

En gezien corona voorlopig nog niet uit de samenleving verdwijnt, is het tijd voor een bredere aanpak. "Het probleem is dat in Nederland de testcapaciteit lager ligt dan in het buitenland. Maar voor de lange termijn is het echt belangrijk om te blijven testen, testen, testen."

Bekijk ook Als het aan wetenschapper Van Zelst ligt wordt testen het nieuwe tandenpoetsen

Omikron-golf

Over de golf die nog echt los moet barsten, maar nog niet in de cijfers te zien is, is Mulder helder. Omikron komt er echt nog aan. "Onze glazen bol is Engeland. Het vervelende is dat we daar wel degelijk zien dat ziekenhuisopnames toenemen."

Daar komt nog bij dat we in Nederland iets achterlopen op de overkant van het Kanaal. "Qua snelheid van het boosteren en het aandeel van de 50 plus-bevolking die al een booster heeft gehad. En daar komt nog bij dat in ziekenhuizen steeds meer personeel opnieuw besmet raakt. We hebben meer nodig dan alleen vaccineren."