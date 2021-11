'Ga je op visite of krijg je bezoek, doe dan een zelftest': klonk het in de laatste persconferentie van Rutte en De Jonge. In de lokale politiek gaan stemmen op over of zelftesten gratis moeten worden voor mensen met een kleiner budget.

De kosten van zelftesten voordat je contact komt met mensen, kunnen namelijk aardig oplopen: een zelftest kost 3 euro. Stel je gaat met z'n tweeën een keer per week bij anderen op bezoek en krijgt een keer per week bezoek, dan kost je dat 12 euro per week. Per maand kost je dat ruim 50 euro: 12 x 4,5 weken.

Landelijk beleid

Afgelopen maart brachten Jesse Klaver (GroenLinks) en Rob Jetten (D66) een motie in voor gratis zelftesten en in november pleitte Lisa Westerveld (GroenLinks) er samen met Attje Kuiken (PvdA) nog voor om werkgevers gratis zelftests te laten verspreiden.

Op dit moment kunnen onderwijspersoneel en kinderen wel gratis twee keer per week testen, omdat het onderwijs openblijft. Begin dit jaar werd in Eindhoven gepleit voor gratis zelftests, maar wachtte het college uiteindelijk het landelijke beleid af. Mogelijk komt het onderwerp morgen op tafel in het coronadebat in Tweede Kamer.

Urgentie in de gemeente

Maar de gemeente Stichtse Vecht vindt dat het te lang duurt. De fractie ChristenUnie-SGP maakt zich hard voor gratis zelftesten voor mensen met een lager inkomen. Mensen die recht hebben op een zogenoemde U-pas moeten gratis kunnen zelftesten, vindt de partij.

"Het is gebruikelijk om er eerst vragen over te stellen, over het hoe en wat, maar omwille van de urgentie slaan we dat over. We gaan dit voorstel vanavond in de commissie voorleggen aan de gemeenteraad", vertelt fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP Ike Roetman. "Als we er vanavond in de commissie over eens worden, kan het over 2 weken tijdens de gemeenteraad op tafel komen en kan het college ermee aan de slag."

Video: Zo werkt de zelftest

Onderwijs zat nog zonder zelftesten

"Er zijn heel veel mensen die niet zo'n probleem hebben met die paar euro per zelftest, maar er zijn nog steeds mensen voor wie het wel problematisch is", zegt Roetman.

"Daar moeten we zo snel mogelijk een regeling voor treffen. Niet alle scholen in onze gemeente hadden bijvoorbeeld die zelftesten al, dus moesten ouders alsnog zelf hun kinderen twee keer per week testen. Met die gedachten willen we het nu beleid voor gratis testen breder trekken."

Mensen met U-pas

ChristenUnie-SGP wil zelftesten gratis maken voor mensen met een U-pas. "Dat is een pas die mensen krijgen als ze onder een bepaalde inkomensnorm zitten. Met de pas kunnen ze op verschillende dingen korting krijgen."

Op landelijk gebied zijn het vooral de linkse partijen die zich hard maken voor gratis zelftest. Maar dat steekt Roetman van ChristenUnie-SGP niet. "Daar zitten allerlei nuances aan natuurlijk. Wij willen het nu gewoon mogelijk maken voor een selecte groep mensen, die het hard nodig hebben."