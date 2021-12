Directeur Yoeri Albrecht van De Balie vindt de ophef die ontstond over een tweet die het debatcentrum deelde van Diederik Gommers jammer. Toch hoopt hij dat Gommers' verhaal niet ondersneeuwt: jongeren moeten meer perspectief krijgen in de coronacrisis.

'Peanuts' en 'een virus van niks': een videofragment waarin intensivist en OMT-lid Diederik Gommers dit zegt over het coronavirus gaat sinds gisteren rond op Twitter. De boodschap staat haaks op alles wat Gommers eerder zei over het virus. Debatcentrum De Balie deelde het fragment en kreeg veel kritiek: de uitspraak zou te kort door de bocht zijn en zonder enige context zijn geplaatst.

Verbazing

Vindt directeur van De Balie Yoeri Albrecht het achteraf slim om dit zo te hebben gedeeld? "Er is erg veel ophef over ontstaan, omdat mensen het te kort door de bocht vinden. Maar ik denk ook dat er ophef is ontstaan omdat mensen verbaasd waren om dit van Gommers te horen. Het is 1 miljoen keer bekeken."

Albrecht ging het vooral om het tweede deel van wat Gommers in de tweet zei: "Het citaat: 'Dit is toch een virus van niks, we sluiten elkaar op en worden er bijna niet ziek van.'" Met die uitspraak doelde Gommers specifiek op jongeren. "Na 2 jaar is dat een interessante uitspraak en iets van perspectief. Zeker het perspectief van de jongeren, die volgens artsen en ook Gommers dus niet ziek worden."

Bron: ANP Yoeri Albrecht

Perspectief voor jongeren

Vóór het deel van het interview dat werd gedeeld, maakte Gommers de vergelijking met het milieu. Voor jongeren is corona daarmee vergeleken 'peanuts', volgens de intensivist. Toch is in de tweet dat deel van zijn uitspraak niet te zien. "Dat is misschien zo, dat er te weinig context was. Daarom hebben we de tweet nu ook weggehaald. We willen niet het idee wekken dat er met corona niks aan de hand is. Dat zeggen wij niet, en dat zei hij niet."

Albrecht benadrukt wel dat wat Gommers zei over jongeren ook door andere experts wordt onderschreven. Ook was de situatie voor jongeren juist het onderwerp van de debatavond, waar het fragment van werd gedeeld. "Het klopt wat Gommers zegt: jongeren lopen eigenlijk geen risico", zegt Albrecht. "Dus misschien moet je gaan denken, en dat is het gesprek dat we gevoerd hebben, waar is het perspectief voor jongeren? En kan je er langzaam niet op aandringen dat je andere groepen die geen risico lopen anders moet behandelen? Zeker als iemand van het OMT dat zegt."

Directeur Yoeri Albrecht reageert in EenVandaag op NPO Radio 1 op de tweet van De Balie over Gommers

Gommers reageert op Instagram

Waarom is de tweet dan toch verwijderd? "Kennelijk werden veel mensen er boos over. Maar het is geen gekke gewoonte om stukjes van een debat los te plaatsen. Ik denk dat het voornamelijk schrikken was voor mensen om dit te horen van Gommers." Toch schrok Gommers zelf ook van de tweet: op Instagram reageerde hij en verduidelijkte hij dat het niet zijn intentie was dit zo te zeggen.

"Hij heeft het in perspectief geplaatst", zegt Albrecht. "Dat het voor jongeren in verhouding met de milieuproblematiek echt peanuts is. Maar het is vervelend dat mensen er boos over worden en ik begrijp dat ook wel."

'Kijk het hele gesprek'

Het fragment werd breed opgepikt door tegenstanders van de coronamaatregelen. Ook daarom werd de tweet verwijderd. "Wij willen ook niet dat die gebruikt wordt door mensen die dan zeggen: er is niks aan de hand. Er zijn mensen in de samenleving, en ook het parlement, die dat wel zeggen. Wij willen niet dat het fragment daarvoor gebruikt wordt en zeggen dan: kijk het hele gesprek met Gommers."

Het debatcentrum heeft inmiddels ook contact met Gommers gehad. "Er is goed contact met hem geweest door de twee jongeren die met hem het filmpje hebben gemaakt. En hij zegt ook: dat interview klopt. Ik vind het buitengewoon te waarderen dat hij durft te zeggen dat er ondertussen wel echt dingen zijn veranderd. Hij zegt het ook echt."