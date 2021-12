2021 is alweer het tweede jaar op rij dat optreden voor veel artiesten bijna onmogelijk was. Doorbreken wordt voor nieuwe artiesten daarom niet makkelijker. En tóch kregen Goldband en Antoon dat dit jaar juist wel voor elkaar. "Best wel een grappig idee."

"De festivalzomer van 2020 zouden we gewoon kapot gaan spelen", zegt Milo Driessen van Goldband. "We zouden daarmee geld gaan verdienen om onze baan op te zeggen." Vlak voor de pandemie begon hun muziek langzaam maar zeker aan te slaan. Maar corona riep dat een halt toe.

Rollercoasterpop

En toch veroverde Goldband vanuit Den Haag het afgelopen jaar de muziekwereld. Het aantal streams van hun nummers loopt inmiddels in de miljoenen. Maar hun muziek is best moeilijk te omschrijven. "Een soort futuristische Nederpop", zegt bandlid Boaz Kok. Rollercoasterpop', volgens Karel Gerlach. Milo Driessen noemt het liever gewoon 'Nederlandstalige popmuziek'. '

De doorbraak komt er, eigenlijk heel ouderwets, dankzij de radio. "We hebben ons eerste radio-achtige 'hitje', zo kan je het eigenlijk bijna niet noemen, maar het was 3FM Megahit, gehad met 'De Wereld'. Dat sprak een wat breder publiek aan. Normaal had je dat op festivals misschien kunnen doen", vertelt Milo.

TikTok

Ook de carrière van Antoon nam tijdens corona een vlucht. "Het gaat goed, als een trein." Vlak voor corona werd hij al steeds populairder, maar het liep echt storm toen studentenhuizen massaal TikTok -video's gingen maken met zijn hit 'Hyperventilatie'. "Dat waren allemaal meiden die gewoon thuis zaten en niks te doen hadden. Die zijn toen maar TikToks gaan maken."

Het nummer heeft nu al bija 28 miljoen streams op Spotify. "Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht of, als corona er niet was geweest, het ook zo gelopen was. Dat is best wel een grappig idee. Dus ja, misschien moet ik corona bedanken."

Bron: EenVandaag Antoon belandde vanuit zijn huiskamer op grote podia

Ineens weer thuis

Antoon was het altijd gewend om alleen thuis bezig te zijn met zijn muziek, maar dat veranderde dit jaar spectaculair. De afgelopen zomer, toen het even kon, speelde hij voor afgeladen zalen. Tot dat, ook weer door corona, plots weer ophield.

"Toen zat ik thuis op de bank van: wat moet ik nu met mijn leven gaan doen? Dat was mijn leven en wat nu? En opeens besefte ik: o, nu ga ik gewoon weer doen wat ik altijd al deed. Dat is gewoon liedjes maken. Dat had ik toen al 3 maanden niet meer gedaan."

Werk aan een album

Ook voor Goldband waren er voordelen: de band kon in alle rust werken aan hun nieuwe album. "Ik heb me weleens geschaamd als ik het met mensen over corona had", zegt bandlid Boaz. "'O, het gaat echt kut met je, corona pakt iedereen', en dan kwamen wij: 'O ja, wij hebben eigenlijk best tijd gehad voor een album, om ons muzikaal te ontwikkelen, en verder naar elkaar toe te groeien."

Toch kan de band niet wachten weer op pad te gaan. Het korte maar hevige touren smaakt duidelijk naar meer: "We hebben al wat boekingen binnengekregen voor volgend jaar, die gaan we nog niet delen", zegt Milo. "Maar als dat doorgaat, dan wordt het gewoon gestoord."