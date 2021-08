De hartekreet van muzikant Jett Rebel over de cultuursector in de Volkskrant, levert een storm aan reacties op. Volgens de artiest geeft het kabinet de cultuursector een trap na. En ook het publiek doet niet genoeg om artiesten te steunen.

"Ik heb me heel lang ingehouden, want ik was bang om als zielig over te komen. Mensen denken dat we het als artiesten goed hebben. Maar ik krijg nu veel reacties van collega's die blij zijn dat ik mijn mond heb open gedaan", zegt Jett Rebel, artiestennaam van Jelte Tuinstra, over zijn brief.

Aan de late kant

Tuinstra kreeg echter niet alleen bijval. Sommigen mensen storen zich eraan dat hij nu pas met zijn kritiek komt, ruim anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie.

"Kijk, in eerste instantie waren mensen in levensgevaar door corona. Dat was heel eng, maar nu zijn we aangeland op een punt dat de balans weg is." De frustratie was zich al maanden bij de muzikant aan het opbouwen. "Ik was al met de brief bezig, vóór het nieuws dat de grote festivals eruit gegooid werden. Ik zou op Lowlands hebben gestaan, daar was ik me al lange tijd op aan het voorbereiden."

Bron: ANP

Uithaal naar publiek

In zijn stuk in de Volkskrant haalt Tuinstra niet alleen uit naar het zwalkende beleid van de overheid, maar ook naar het publiek. Dat zou te weinig van zich laten horen en niet opkomen voor de door hun zo geliefde artiesten.

"Dat vond ik het lastigste van mijn brief: het publiek. Ik snap dat de veiligheid van mensen voorop moet staan. Maar ik snap niet goed dat cultuur en kunst zo weinig besproken wordt in dit land. Dat we zo laag op de prioriteitenlijst staan. Dat doet wel een beetje zeer."

Onzekerheid over woning

"We hadden zo'n mooie afleiding kunnen zijn tijdens de lockdown. Wij hadden bij het thuisblijven verbindend kunnen zijn. Maar ja, mensen kijken niet zo graag naar streams. Het lijkt mensen weinig te doen en dat doet pijn", zegt Tuinstra over het publiek.

Tuinstra vreest als zielig te worden weggezet. "Mensen zullen bij het lezen misschien denken wat zit die Jett Rebel nou te zeuren, die heeft het vast hartstikke goed." Dat is niet zo. Zelf moet hij het voornamelijk hebben van inkomen uit live optredens, niet van platenverkoop. Nu die zijn weggevallen, weet hij niet of hij kan blijven wonen waar hij woont.

Bekijk ook Een carrièreswitch vanwege de coronacrisis, deze artiestenmanager doet nu iets heel anders

Beperkt cv als artiest

In zijn artikel geeft hij aan wel eens te overwegen om ander werk te zoeken. Maar dat zal lastig zijn, gezien zijn beperkte cv. "Mensen zoals ik zijn te oud en te duur om bij de Albert Heijn te gaan werken", zeg hij.

"Je bereikt pas wat in dit beroep na het investeren van heel veel tijd met een soort tunnelvisie. Daarom schrijf ik ook over de mislukte pianocarrière van onze premier. Die heeft daarover gezegd dat hij niet wist of hij het zou kunnen maken in de muziekwereld. Dat weten we allemaal niet! Maar dat onderscheid wel de mannen van de jongens in ons vak."

Duizenden mensen in voetbalstadion

Net als collega Danny Vera vindt ook Tuinstra het zuur om 35.000 mensen bij PSV in een stadion te zien zitten, terwijl muzikanten voor maximaal 750 man in de buitenlucht mogen optreden.

"Ik heb geprobeerd een concert te organiseren in de Melkweg, waar 1500 man in kan. Daar mogen ze nu dan 127 mensen zittend inzetten. Ik was gisteren in de Xenos in de Apeldoorn. Op een bordje stond 'maximaal 130 man'. Neem maar van mij aan dat de Melkweg in Amsterdam een stuk groter is dan de Xenos in Apeldoorn! Dat is echt krom. Het voelt een als een trap na", zegt Tuinstra.

'Geld komt niet bij artiesten'

De overheid heeft veel geld gestoken in de cultuursector. 91 miljoen euro is er in 2020 in de cultuursector gestoken, blijkt uit onderzoek van de Boekmanstichting. Theaters en musea kunnen daardoor blijven bestaan.

"Dat is mooi, maar dat is geen geld dat bij de artiesten en de mensen achter de schermen terecht komt. Dat gaat naar zalen en festivals. daar zien wij niks van", reageert de artiest gelaten.

Reactie minister

In een reactie op Jett Rebel wijst minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur op alle steun die de overheid de cultuursector geeft en benadrukt ze dat de deltavariant de bestrijding van het coronavirus weer lastiger maakt.

"Ik ben het op heel veel punten eens met Jett Rebel. Vooral als hij schrijft over de enorme waarde van de gehele culturele sector in al onze levens. Dat staat buiten kijf", zegt ze. Maar ze wijst ook op het feit dat 'de cultuursector de enige sector is die meerdere keren op aparte steun heeft kunnen rekenen'. Ze hoopt dat zo snel mogelijk meer verruimt kan worden.