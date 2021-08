Nu Groot-Brittanië mensen een derde prik aanbiedt, rijst de vraag wat Nederland gaat doen. Er loopt onderzoek naar wie in aanmerking komt voor een derde vaccin, maar dat zal niet standaards voor iedereen boven de 50 zijn, zegt infectioloog Bram Goorhuis.

In Israël en Groot-Brittanië komt vanaf volgende maand wel iedereen vanaf 50 jaar in aanmerking voor een derde prik. Volgens Bram Goorhuis, internist-infectioloog bij het Amsterdam UMC, is de discussie in Nederland daarover op dit moment nog gaande.

Onderzoeken

"Die discussie spitst zich toe op mensen met een afweerstoornis. Zij zijn kwetsbaar en zouden baat kunnen hebben bij een derde vaccinatie. Of ze die krijgen hangt af van verschillende onderzoeken die nu gedaan worden", zegt Goorhuis.

Dat onderzoek loopt nu in verschillende ziekenhuizen. Internist-infectioloog Goorhuis is zelf betrokken bij het onderzoek naar hematologische patiënten, zoals mensen met leukemie.

'Gewoon doen'

"Het landelijk beleid is dus om de studie af te wachten, maar ik zelf ben meer van de school: laten we het gewoon doen", zegt Goorhuis. "We willen de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk krijgen om mensen te beschermen."

"Een goed voorbeeld vind ik zelf altijd de mazelen. Daar gaat het bijna nooit meer over, omdat we er met een vaccinatiegraad van 95 procent heel goed tegen beschermd zijn."

Ontwikkelingslanden

Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde rijke landen eind vorige maand om niet te beginnen aan een derde prik of 'boosterdosis' terwijl er wereldwijd nog steeds een groot tekort aan vaccins is.

Ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe vindt dat er eerst over de grens gekeken moet worden, voor we hier aan een derde prik beginnen. "Er zijn grote delen van de wereld waarbij nog niet eens 1 procent van de bevolking gevaccineerd is, en dat is dan inclusief kwetsbaren. De deltavariant houdt flink huis in die landen, de impact is daar echt heel groot, terwijl de schade hier meevalt."

Egoïstisch om hier eerst derde prik te doen

Baidjoe vindt het dan ook decadent en egoïstisch dat er hier over een derde prik gepraat wordt. En er is nog een component waar we volgens Baidjoe rekening mee moeten houden. "Bij hoge circulatie van het virus is de kans op mutanten groot, die zouden als boemerang terug kunnen komen."

De veldepidemioloog denkt hij ook dat we met het goed naleven van de basismaatregelen hier al een heel eind komen: "Ik durf te stellen dat als wij ons langer aan de basismaatregelen hadden gehouden, we het R-getal op die manier hadden kunnen drukken. Dan hadden we een groot deel van de vaccinaties niet nodig gehad en had een groter deel van de vaccins naar andere landen kunnen gaan."

Nederland

In ons eigen land is vooral de roep voor een derde prik onder de kwetsbaren groot. Ook de organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMw kijkt met meerdere studies naar het mogelijke effect van zo'n extra vaccinatie. "Nu al blijkt dat vele patiënten niet goed reageren op een prik omdat ze geen goed immuunsysteem hebben."

Volgens Hannie Bonink van ZonMw gaat het onder andere om patiënten die een long- of niertransplantatie hebben ondergaan. "Wel is het van belang dat we die extra prik niet zomaar geven, dan waan je je veilig maar weet je helemaal niet of het echt zo is." De organisatie wil daarom voorlopig nog doorgaan met onderzoeken.