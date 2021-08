De Gezondheidsraad komt in september met een advies over een eventuele derde prik. Die zou een 'boost' geven aan de bescherming van gevaccineerden. Maar directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik Ruud Coolen van Brakel is kritisch.

In andere landen zijn ze al druk met een derde prik bezig. Israel biedt het zogenaamde 'booster'-vaccin al aan aan ouderen en ook de Verenigde Staten heeft de boostershots ingekocht. Daarnaast liet fabrikant Pfizer weten dat het vaccin na 6 maanden minder effectief wordt.

'Bewijs dat het werkt is er niet'

Maar directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik Ruud Coolen van Brakel heeft zijn twijfels bij een derde prik. "Het bewijs van de werkzaamheid van zo'n booster is er simpelweg niet. Waarom je op dit moment een besluit daartoe zou nemen is mij onduidelijk."

"Het enige wat we weten is dat mensen die geneesmiddelen gebruiken die hun eigen immuunsysteem onderdrukken - bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie - dat bij hen het aantal antistoffen na een derde prik toeneemt. Maar die waren al onvoldoende beschermd met die twee prikken."

Mutaties

Daarnaast zijn er risico's als we nu een derde prik als booster gaan inzitten. "Als wij hier derde prikken gaan toedienen, betekent dat dat iemand in Afrika langer moet wachten op een eerste prik", legt Coolen van Brakel uit.

"Dat verhoogt de kans op mutaties. En als er nóg een variant van het coronavirus ontstaat, zijn we verder van huis." Mutaties van het virus blijven namelijk zelden op één plek.

Vaccinatiegraad omhoog

Toch zijn ze in de VS vast van plan het boostervaccin toe te dienen. Maar Coolen van Brakel denkt dat dat geen goede strategie is. "Ze zullen waarschijnlijk veel vaccins over hebben. Want de vaccinatiegraad in de VS is nog onvoldoende."

"Ik zou ze adviseren daar eerst flink aandacht aan te besteden: misverstanden wegnemen zodat die vaccinatiegraad stijgt, in plaats van al je energie richten op een derde prik."

Baat het niet, schaadt het niet?

Ook in Nederland is nog niet iedereen gevaccineerd. "Dat geldt dus ook voor ons. De vaccinatiebereidheid is hier best hoog. Maar dan nog heeft 2 miljoen van de volwassenen zich niet laten vaccineren. Soms is dat onzekerheid en onduidelijkheid: daar kan je op investeren. Ook gekeken naar wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Ook daar extra aandacht voor om daar informatie te geven."

Maar goed: baat het niet dan schaadt het niet, toch? "Dat is de vraag. Als je kijkt waar we op de lange termijn het meeste profijt van hebben. Dan zou ik vooral eerlijk zijn en eerlijk delen: zodat landen die de vaccins echt nodig hebben, ze krijgen."