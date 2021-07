Als alle volwassenen straks de kans hebben gehad om hun coronaprikken te halen, mogen alleen nog volledig gevaccineerden toegang krijgen tot bepaalde openbare gelegenheden, als cafés en festivals. Dat vinden zes van de tien (62 procent) gevaccineerden.

EenVandaag deed onderzoek onder 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Van de deelnemers is 83 procent al gevaccineerd of wil dit nog gaan doen. 14 procent wil zich zeker of waarschijnlijk niet laten inenten. Zij zijn vrijwel zonder uitzondering (98 procent) tegen beperking van toegang van ongevaccineerden.

Onverantwoordelijk

In Nederland is er geen vaccinatieplicht, maar kun je ook met een negatieve test of bewijs dat je corona hebt gehad naar evenementen of op vakantie. Nu de deltavariant tot veel besmettingen leidt is er discussie of volledige vaccinatie verplicht moet worden voor toegang tot niet-noodzakelijke gelegenheden. In Frankrijk is dat nu al het geval.

Gevaccineerden zien dit wel zitten. Zij vinden dat mensen die zich niet willen laten vaccineren geen verantwoordelijkheid nemen om de pandemie in te dammen en anderen voor de gevolgen laten opdraaien. Iemand zegt: "Er komt een nieuwe golf en iedereen is daar weer de dupe van. Met name het zorgpersoneel. En straks moet ik zeker weer in lockdown voor dit soort mensen?"

Niet vaccineren is niet vrijblijvend

Twee derde (66 procent) van de ondervraagde gevaccineerden vindt het ronduit egoïstisch als je je niet laat inenten. Alleen voor mensen met een medische reden hebben ze begrip. Iemand schrijft: "Ze gaan er vanuit dat anderen zich wel laten vaccineren, en de risico's op bijwerkingen nemen, lekker makkelijk."

Veel deelnemers vinden dat ongevaccineerden zelf de consequenties van hun keuze moeten dragen. "Ik vind het prima als je niet gevaccineerd wilt worden, maar dat is niet vrijblijvend", zegt een ondervraagde. Een ander: "Je moet dan niet zeuren als je straks ergens niet naar binnen mag. Dan moeten ze zelf maar een festival organiseren waar alleen ongevaccineerden mogen komen."

Discriminatie

Ondervraagden die ervoor kiezen om niet gevaccineerd te worden noemen het discriminatie als hen de toegang tot openbare gelegenheden ontzegd zou worden. Ze zijn bang voor bijwerkingen en staan ook vaak kritisch tegenover de overheid. Zij noemen het een recht om over hun eigen lichaam te beschikken. Volgens hen moeten anderen hun keuze respecteren en moeten ze gelijkwaardig behandeld worden: "Ik ben tegen omdat dit een hele scheve maatschappij wordt. Dat ik mijn gevaccineerde schoonmoeder moet vragen om voor mij naar een winkel te gaan, of dat ik niet met mijn familie uit eten kan gaan."

Bovendien vinden ze het verschil met gevaccineerden helemaal niet zo groot omdat zij het virus ook door zouden kunnen geven. Een ongevaccineerde deelnemer zegt: "Discriminatie ten top. Gevaccineerden kunnen nog steeds besmettelijk zijn en het virus doorgeven. Totaal onzinnig om gevaccineerden vrijheid te geven en ongevaccineerden niet."

Cafés voor gevaccineerden, winkels voor iedereen

Welke gelegenheden zouden op termijn alleen toegankelijk moeten zijn voor gevaccineerden en welke niet? De meerderheid van alle deelnemers aan het onderzoek vindt dat dit moet gelden voor cafés (56 procent), festivals (61 procent), voetbalwedstrijden (59 procent), discotheken en nachtclubs (64 procent) en vliegen naar het buitenland (58 procent). Het gaat vooral om plekken waar het lastig zou zijn om afstand te houden.

Over restaurants zijn de ondervraagden verdeeld: 51 procent is hiervoor en 42 procent tegen. En winkels moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Slechts een kwart (26 procent) is van mening dat ongevaccineerden daar geweigerd moeten worden. Winkels vinden ze eigenlijk wel noodzakelijk voor iedereen, en afstand houden is daar niet echt een probleem.