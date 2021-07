Zijn we terug bij af? Met de hoge besmettingscijfers lijkt het er wel op, terwijl aardig wat mensen toch volledig gevaccineerd zijn. Misschien ken je ook wel iemand die én gevaccineerd is én nu corona heeft. 7 vragen aan viroloog Marion Koopmans.

1. Waarom worden er toch nog mensen ziek als ze volledig zijn gevaccineerd?

"De coronavaccins hebben een hoge effectiviteit, maar die is niet 100 procent. Het varieert afhankelijk van hoe sterk de reactie van je lichaam is. Mensen die gevaccineerd zijn, worden wel veel minder vaak ernstig ziek. Een milde corona-infectie of infectie zonder symptomen gebeurt vaker bij mensen die zijn gevaccineerd."

Bron: ANP Marion Koopmans

2. Waarom werkt het vaccin bij sommigen niet of minder?

"Mensen verschillen erg in hoe hun lichaam reageert op de vaccins. Ook maakt het uit of mensen vooraf al corona hebben gehad, zelfs als dat mild was. Die mensen hebben een sterke vaccinatierespons."

"Verder moeten we nog leren hoe lang de bescherming van een vaccin aanhoudt. Studies gaan tot nu toe uit van lange tijd, mogelijk meerdere jaren. Maar dat kan bijvoorbeeld voor ouderen en mensen met aandoeningen, waardoor ze een verhoogd risico lopen, korter zijn. Dat wordt allemaal in de gaten gehouden."

3. Kun je na een vaccinatie nog in het ziekenhuis terechtkomen als gevolg van corona?

"Ja, dat kan, maar het gebeurt veel minder vaak."

4. Hoe weet je of het vaccin bij jou wel of niet werkt?

"Dat weet je niet één-op-één, maar het is onderzocht in grote groepen in de zogenoemde trials, en in allerlei vervolgonderzoek. Als je geen ernstige afweerstoornissen hebt, kun je er vanuit gaan dat het werkt. Het is mogelijk om je te laten testen op antistoffen, maar dat is niet gebruikelijk."

5. Zou je het kunnen merken aan wel of geen reactie op de prik?

"Nee, niet echt. Mensen die veel last hebben van het vaccin, hebben wel een goede respons. Maar het is niet zo dat je die niet hebt als je niets merkt."

6. Hoe zit het met de beschermingsgraad van de verschillende vaccins, wat zegt het?

"Dat er wat verschil is in werkzaamheid. Als de beschermingsgraad lager is, heeft dat weinig invloed op hoe ziek je wordt van corona."

"Er is een groter verschil in de bescherming tegen infectie. Die is wat minder bij de vectorvaccins (AstraZeneca en Janssen) dan bij de mNRA-vaccins (Pfeizer en Moderna). Dat betekent dat je makkelijker ongemerkt de infectie kunt doorgeven."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Moleculair viroloog Marjolein Kikkert zegt dat het Janssen-vaccin genoeg beschermt: "Twee derde van de mensen wordt hiervan gewoon immuun, dus dat is het merendeel." En mensen die niet immuun zijn, hebben minder kans om ziek te worden.

7. Zijn er groepen mensen bij wie het vaker gebeurt dat ze ziek worden nadat ze volledig gevaccineerd zijn?

"Mensen met een verstoorde afweer. Dat is dan wel zodanig dat die mensen onder behandeling zijn van een specialist."