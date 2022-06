Het aantal besmettingen met corona stijgt. Als veel mensen nu ziek worden, maar niet ernstig, kan dat ons dan beschermen in het najaar? Niet per se, zegt viroloog Marion Koopmans. "Daarvoor zijn deze virussen toch te onvoorspelbaar."

De afgelopen dagen werden ongeveer 80 mensen per dag opgenomen met corona. Dat is een stijging, maar nog lang niet zoveel als eerder dit jaar. Ook is die toename nog niet terug te zien in de ic-cijfers.

Lastige afweging

Als mensen niet heel ziek lijken te worden, is het dan niet verstandig om het virus juist nu rond te laten gaan? Volgens Marion Koopmans is dat een lastige afweging. "Bescherming tegen het virus wordt bepaald door de combinatie van vaccinatie en infecties. Als je nog een keer geïnfecteerd raakt, dan zal dat de immuniteit een booster geven."

"Maar daar staat tegenover dat je er ook gewoon flink ziek van kan worden, of het probleem van long covid kunt krijgen. Dus dan is de afweging: wat is beter? Dat maakt de keuzes van wat je doet en wanneer best lastig in deze fase."

Basisregels en zelftesten

Extra maatregelen worden op dit moment niet genomen, vertelde RIVM-directeur Jaap van Dissel in het AD. De basisregels blijven volgen en een dubbele zelftest noemde hij wel verstandig. Twee keer testen zorgt dat het virus beter wordt opgepikt, omdat sneltesten minder gevoelig zijn dan een pcr-test, benadrukt ook Koopmans.

Voor het najaar houdt Van Dissel rekening met een extra vaccinatieronde, al is het nog de vraag welke groepen dan gevaccineerd zullen worden.

Dempt de zomergolf?

Dat we nu een zomergolf zien, betekent volgens Koopmans niet direct dat we in het najaar beter beschermd zijn. "Virussen blijven steeds veranderen en ontsnappen. Dus ook in het najaar ga je infecties zien, er is geen één-op-één-relatie. Het is niet: laat het nu maar rondgaan, dan hebben we in het najaar geen probleem. Daarvoor zijn deze virussen toch wat te onvoorspelbaar."

Koopmans ziet nu nog geen signalen van nieuwe varianten die in het najaar extra gevaarlijk kunnen zijn. "Maar als die wel gezien worden, dan weten we dat het heel snel anders kan liggen. Ook voor het najaar moeten we daar serieus rekening mee houden." Op dit moment zijn het de varianten BA.4 en BA.5 van omikron die bijna dominant worden in ons land. Zij zijn besmettelijker dan eerdere varianten, maar niet heel ziekmakend.

Uitlegvideo: hoe corona maar blijft muteren (en of dat erg is)

Bredere basisimmuniteit

Dit najaar staan we er wel veel beter voor dan 1 of 2 jaar geleden, vertelt Koopmans. "Er is een bredere basisimmuniteit door de afgelopen 2 jaar, vooral van de zogenaamde cellulaire immuniteit. Dat geeft de meeste bescherming tegen ernstige klachten." Toch is het voor risicogroepen volgens haar verstandig een extra booster te nemen. "Voor die groep telt dat beetje extra gewoon mee. Zij hebben meer kans om anders toch in het ziekenhuis te belanden."

Of later ook iedereen weer gevaccineerd moet worden, is volgens haar de vraag. "Dat heeft alles te maken met die basismmuniteit en hoe goed die overeind blijft. Wat is dan de meerwaarde van extra vaccineren en bij wie? Vaccinatie voor risicogroepen komt er sowieso wel, maar de vraag is of dat ook een brede vaccinatie wordt."