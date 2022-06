Verpleeghuizen maken zich zorgen over de nieuwe opmars van corona. Niet eens zozeer vanwege de bewoners, maar vooral vanwege het personeel. En dan is de zomervakantie nog niet eens begonnen. Zorgorganisatie Thebe vraagt familie zelfs bij te springen.

De verpleeghuizen van zorgorganisatie Thebe hebben de handontsmetters weer pontificaal bij de ingang gezet. "Er valt niet meer aan te ontkomen", zegt woordvoerder Kaat van der Weide.

Goede hygiëne

Ze vindt het belangrijk dat de naasten van bewoners en ander bezoek zich weer bewust worden van het belang van goede hygiëne. Want de cijfers van het RIVM laten zien dat de coronabesmettingen opnieuw oplopen. En die zijn mogelijk veel hoger dan de ruim 26.000 officiële besmettingen van vorige week.

"Wij denken dat de echte besmettingscijfers een stuk hoger liggen", zegt Van der Weide. "Bijna niemand laat zich bij de GGD testen. Het zijn vooral zorgmedewerkers die dat doen."

Brief

Deze week stuurt Thebe een brief naar alle cliënten, bewoners en familieleden, waarin begrip wordt gevraagd voor het personeelstekort. Ook wordt gevraagd om zo mogelijk een handje te komen helpen.

"Dus we vragen: komt u alstublieft helpen met het douchen van uw naaste, of wees bij het eten zodat wij onze zorgmedewerkers kunnen inzetten op andere plekken waar die meer nodig zijn."

Zieken en vacatures

Die extra handen zijn hard nodig, benadrukt ze: "Wij maken ons zorgen over of we de zorg die nodig is nog wel kunnen leveren", stelt Van der Weide. "We hebben op dit moment 450 zieken binnen Thebe en meer dan 200 openstaande vacatures. Dus corona is echt het laatste wat we op dit moment in de zorg kunnen gebruiken."

Van der Weide ziet dat het ziekteverloop van corona onder bewoners en cliënten heel mild is. Bijna iedereen is vier keer gevaccineerd. "Het acute probleem is het zorgtekort. Ook al zijn de klachten mild, personeel moet toch thuisblijven, in isolatie en kan dus niet werken." Als corona tijdens de zomervakantie hard toeslaat, dan is dat 'een potentieel drama', zegt Van der Weide.

Geen mensen opsluiten

Bezoek blijft welkom. "Wij willen absoluut de situatie voorkomen dat mensen weer opgesloten zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Kom vooral wel", benadrukt Van der Weide.

Maar net als aan de handhygiëne moet bezoek wel denken aan het houden van afstand en het vooraf doen van een zelftest bij klachten. "Niemand wil een situatie zoals we vorig jaar hadden en het jaar daarvoor. Dus ik denk dat het moment nu is aangebroken om dat te voorkomen."

'Iedereen heeft er last van'

Of het duidelijk genoeg is voor mensen, dat ze weer voorzichter moeten zijn? "Het zou wel helpen als er binnen Nederland weer meer op maatschappelijk niveau een discussie zou ontstaan. Dat zou de mensen in de zorg en andere vitale sectoren echt helpen."

Het gaat immers niet alleen om zorgpersoneel voor wie een coronabesmetting heel vervelend is, benadrukt ze. "Het geldt voor iedereen. Een besmetting betekent toch dat je weer een aantal dagen in isolatie moet, niet kunt werken. En dan loopt de maatschappij weer vast."