Worden kwetsbare mensen voldoende beschermd tegen een coronabesmetting met het huidige beleid? Een groep experts en mensen met een kwetsbare gezondheid vinden van niet. Ze vinden zelfs dat de overheid er mensenrechten mee schendt.

Eva Kiliç is een van de ondertekenaars van een brandbrief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS). Zij heeft een zware vorm van astma: "Ik heb er 2 jaar alles aan gedaan om corona buiten de deur te houden, maar in maart 2022 ging het toch nog mis."

Klap van corona

"In die tijd mochten kinderen met een besmette huisgenoot gewoon naar school komen zolang ze zelf nog niet besmet waren. Mijn zoontje nam COVID mee naar huis via een klasgenootje", vertelt ze.

Waar Eva bang voor was, kwam uit: "Ik ben er flink ziek van geweest. Het is een zware aanslag op mijn longen geweest. Ik had weken geen stem en ik ben nog steeds aan het herstellen. En afgelopen jaar was voor mij al een slecht 'longjaar'. Deze klap kwam daar bovenop."

Bron: EenVandaag Eva Kiliç heeft een kwetsbare gezondheid en ondertekende de brandbrief

'Politiek laat mensen vallen'

De impact van corona voor mensen met een kwetsbare gezondheid is groot. "Ik heb een periode wel weer op kantoor gewerkt. Als ik zei dat er in de zomer een nieuwe golf aankwam, werd dat een beetje weggelachen." Voor veel mensen bestaat corona niet meer, merkt ze.

"Ik heb voldoende inkomsten en de mogelijkheid om thuis te werken, maar er zijn ook mensen die zichzelf of naasten willen beschermen en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. En voor wie steeds nieuwe FFP2-maskers aanschaffen een dure grap is. De politiek laat deze mensen vallen."

'Gemiste kans'

Voor epidemioloog Arnold Bosman, die de brandbrief ook ondertekende, is het duidelijk dat corona nog steeds veel invloed heeft op de maatschappij. Hij mist het gevoel van urgentie bij dit kabinet. "Het ziekteverzuim is anderhalf keer zo groot als voor corona. In de zorg is de uitstroom enorm. En er heerst veel maatschappelijke onrust omdat de politiek nul handvatten biedt."

Het ontbreekt dit kabinet aan preventie, zegt Bosman. "Ook over het bestrijden van andere of nieuwe infectieziektes wordt amper nagedacht. Je zou denken dat we de coronapandemie juist aangrijpen om ons preventiebeleid bij infectieziektes aan te scherpen. Dat gebeurt nu niet en dat is een gemiste kans." Als minister Kuipers geen preventiemaatregelen neemt tegen corona, stappen de ondertekenaars naar het College voor de Rechten van de Mens.

Vaccineren

"Corona is niet weg, dat herken en onderschrijf ik", zegt minister Kuipers in een reactie op de brandbrief. "En dat betekent ook dat sommige mensen gevoeliger zijn voor ernstige ziekte als ze met het virus besmet raken." Dat geldt in eerste instantie voor mensen die niet gevaccineerd zijn, benadrukt hij.

"Dus hen wil ik oproepen zich alsnog te laten vaccineren. En dan zijn er de mensen met een - vaak chronische - onderliggende aandoening." Het coronavirus krijgt geen vrijspel, benadrukt Kuipers. "We roepen op tot vaccineren en geven mondkapjes uit op drukke plekken. Maar de mogelijkheid om bijvoorbeeld breed te verordenen dat iedereen weer een mondkapje op moet, hebben we op dit moment niet."

'Begrip voor angst'

Dat er fundamentele mensenrechten worden geschonden, zoals in de brief staat, vindt hij niet. "Ik begrijp heel goed dat mensen met een kwetsbare gezondheid bang zijn om besmet raken. Maar die verhoogde gevoeligheid kan ik niet wegnemen. Ik kan wel vaccinatie aanbieden en zo nodig medicijnen."

Kuipers' advies? "Informeer jezelf en anderen over hoe je behandeld wil worden. Dat kan zitten in kleine handelingen als een boks geven in plaats van een hand. Of verplaatsen naar een grotere ruimte met de ramen open, een mondkapje dragen." Het is in elk geval niet zo dat de overheid niets doet, zegt hij: "In de afgelopen periode is er door de betrokken partijen ongelooflijk hard gewerkt, waardoor er nu een algemeen advies van de Gezondheidsraad ligt, dat elke week wordt beoordeeld."