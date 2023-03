Het kabinet besloot vandaag om de basisadviezen voor corona af te schaffen. Een ruime meerderheid (71 procent) vindt dit een goede zaak. Ook ouderen zijn voor. Veel mensen met een kwetsbare gezondheid vinden dat het te snel gaat.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 25.000 mensen. Thuisblijven bij klachten, een zelftest doen of in isolatie gaan, dat hoeft allemaal niet meer vanaf nu. Ruim 3 jaar nadat de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld, verdwijnen daarmee ook de laatste adviezen tegen dit virus.

Corona behandelen als griep

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) bevindt corona zich nu in de 'endemische fase'. Dat wil zeggen dat het virus bij het dagelijks leven hoort. Algemene adviezen die ook gelden voor bijvoorbeeld griep en verkoudheid zijn vanaf nu voldoende, zoals hoesten in de elleboog, handen wassen en alleen thuisblijven als je je echt ziek voelt. Je hoeft met coronaklachten dus niet meer per se thuis te blijven.

Zeven van de tien deelnemers staan achter het besluit om de basisadviezen af te schaffen. Ook zij zijn corona als een soort griep gaan zien die er nu eenmaal bij hoort. Ze denken dat we wel voldoende immuniteit hebben opgebouwd om het virus zijn gang te laten gaan.

Basisadviezen weinig opgevolgd

Veel deelnemers vinden het de hoogste tijd: velen hielden zich al langer niet meer aan de adviezen. Zo deed in november nog maar 22 procent consequent een zelftest bij coronaklachten.

Ook de zorgen over het coronavirus zijn al bijna een jaar laag. Van alle ondervraagden maakt nog maar één op de tien (11 procent) zich nu zorgen. Dit cijfer ligt wel hoger onder mensen met een kwetsbare gezondheid: van hen is 28 procent bezorgd.

Zorgen over het coronavirus in Nederland

'Kabinet gaat te snel'

De deelnemers met een kwetsbare gezondheid zijn verdeeld over de vraag of de basisadviezen nu afgeschaft kunnen worden. De helft (47 procent) vindt dat wel goed. Maar vier van de tien (40 procent) vinden dit een slechte zaak, en 13 procent twijfelt daarover. Tegenstanders hadden liever gezien dat het kabinet wat voorzichtiger was geweest.

Ze snappen niet dat je vanaf nu gewoon op pad mag gaan als je corona hebt. Veel van hen zijn bang dat zij daardoor zelf meer risico zullen lopen én dat ze weer meer geïsoleerd zullen raken. Iemand schrijft daarover: "Die maatregelen gaven mij juist wat lucht. Als chronisch zieke wordt mijn wereld nu weer kleiner. Ik ga weer thuiswerken en durf niet meer met het openbaar vervoer."

Ouderen voor afschaffen

Van alle deelnemers had één op de vijf (19 procent) liever gezien dat de basisadviezen nog even waren gebleven. Zij denken dat corona nog wel kan oplaaien en dan wordt het lastig om de adviezen weer terug te draaien. Ook maken ze zich vaak zorgen om kwetsbaren in hun omgeving.

Volgens het ministerie voor Volksgezondheid horen ook 70-plussers tot de risicogroepen voor corona. Maar zij maken zich weinig zorgen (17 procent). Ook is de meerderheid van hen (59 procent) voor het afschaffen van de adviezen. Een kwart van de 70-plussers (24 procent) vindt dat een slechte zaak.