1000 dagen na het eerste coronageval in Nederland beschouwt een meerderheid de coronacrisis als voorbij. Slechts een kwart doet nog een zelftest bij coronaklachten en als de test positief blijkt, blijft lang niet iedereen thuis.

Dat blijkt uit onderzoek dat EenVandaag vandaag deed onder leden van het Opiniepanel. Begin oktober waarschuwde het RIVM nog voor een najaarsgolf, maar die zorgde voor weinig problemen. En inmiddels daalt ook het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Corona verliest de greep die het jarenlang had op de samenleving.

Weinig impact op leven

Zo zegt nog maar 14 procent dat het virus invloed heeft op zijn of haar dagelijks leven. Bij 85 procent speelt het nauwelijks of helemaal geen rol meer. In sommige gevallen ging dat ongemerkt: "Ik had de laatste tijd eigenlijk niet eens door dat ik en mensen om me heen er niet meer mee bezig zijn. De huiverigheid is weg", zegt een panellid daarover.

64 procent vindt dat de coronacrisis nu voorbij is. Hoewel velen beseffen dat corona niet zomaar weggaat, betwijfelt ze tegelijkertijd of zij zich daar nog zorgen over moeten maken. Een bijna even grote groep, 61 procent, stelt dan ook dat corona inmiddels vergelijkbaar is met een griep. Slechts een op de vijf (19 procent) is op dit moment nog bang om besmet te raken met corona.

Naleven corona-adviezen

De overheid adviseert mensen nog altijd om voorzichtig te zijn in hun gedrag, maar daar geven nog maar weinigen gehoor aan. Zo draagt slechts 2 procent van de ondervraagden bijna altijd een mondkapje op drukke plekken en houdt nog maar 11 procent, waar mogelijk, afstand tot anderen.

En ook testen bij klachten en thuisblijven bij een positieve test doet lang niet iedereen meer. Ongeveer een kwart doet nog consequent een zelftest bij coronaklachten. Een even kleine groep blijft met diezelfde klachten thuis. En zelfs na een positieve test is thuisblijven niet vanzelfsprekend meer: 62 procent zou zich daar nu nog aan houden.

Naleven (oude) corona-adviezen

Optimistisch over toekomst

Tekenend is ook het grote contrast tussen de zorgen over corona nu in vergelijking met een jaar geleden. Slechts 9 procent zegt op dit moment ongerust te zijn over het virus. Een jaar geleden, toen het aantal besmettingen zo hoog was dat er een najaarslockdown boven de markt hing, was dat nog 72 procent.

Ook over de toekomst is men optimistisch. Slechts een kwart (24 procent) vreest dat er nog een nieuwe variant komt die de overheid dwingt tot herinvoering van coronamaatregelen. De overige driekwart is daar niet bang voor.