Jonge vrouwen zijn minder positief over de anticonceptiepil dan de generaties voor hen.

Uit onderzoek onder jonge vrouwen in het Opiniepanel, blijkt dat bijna een kwart (23 procent) van de vrouwen die aan de pil is, daar negatieve ervaringen mee heeft. Ze kunnen zich niet voorstellen dat het gezond is om dagelijks toegevoegde hormonen te slikken, hebben last van stemmingswisselingen en gewichtstoename of vinden het vervelend dat je 'm kunt vergeten.

Pil ongezond is een mythe

Dat de anticonceptiepil ongezond zou zijn, is volgens Ineke van der Vlugt van het expertisecentrum seksualiteit Rutgers een mythe. "Hormonen hebben positieve effecten, maar ook negatieve. Iemand ken er soms wat dikker van worden. Maar als het niet gezond zou zijn, zou de pil nooit op de markt zijn gekomen."

Klachten over stemmingswisselingen hoort Van der Vlugt ook vaker, of dat je er depressief van wordt. Iets wat ook rondgaat op social media. "Het kan natuurlijk zijn dat je last hebt van stemmingswisselingen, maar onderzoek heeft tot nu toe geen verband met de pil aangetoond. Daar moet dan door een arts naar gekeken worden, of het door de pil komt, of dat er andere oorzaken zijn."

Laat je goed informeren

Van Der Vlugt denkt dat het belangrijk is dat experts zich ook laten horen op social media, die alle voor- en nadelen belichten. Al zit daar ook een lastig probleem. "Je zou zeggen een arts is deskundig. Maar die autoriteit wordt in twijfel getrokken, dat zien we ook met vaccins."

"Er is een andere beweging gaande: een bewustwordingsgolf. Vrouwen die bezig zijn met hun identiteit, wie en wat ben ik? En dat is zeker niet slecht, maar laat je goed informeren en kijk naar de voor- en nadelen. Er wordt nu veel te lichtzinnig over gepraat."

Meeste vrouwen positief

Uit het onderzoek onder het Opiniepanel blijkt dat voor veel van de onderzochte vrouwen de positieve effecten opwegen tegen de negatieve. Sowieso overheerst positiviteit als het gaat om het gebruik van de pil. Driekwart heeft er vooral goede ervaringen mee.

Naast het gegeven dat ze het prettig vinden dat ze seks kunnen hebben met een vaste partner zonder condoom te gebruiken, zeggen ze soms dat ze door de pil juist emotioneel stabieler zijn tijdens hun menstruatie, minder lichamelijk ongemak ervaren en dat ze een betere huid hebben door de hormonen die ze slikken.