Het extra boostervaccin tegen corona is nog niet erg in trek bij 60-plussers. Sinds maart kunnen ouderen deze vierde vaccinatie krijgen, maar minder dan helft (43 procent) heeft deze prik ook daadwerkelijk gehaald.

Uit een analyse van de Volkskrant van RIVM-cijfers blijkt dat met name 60ers en 70ers relatief weinig interesse hebben in de herhaalprik.

'Stijgende cijfers zorgwekkend'

Dat is een slechte zaak, zegt voorzitter Anneke Westerlaken van branchevereniging van Nederlandse zorgorganisaties ActiZ. "De coronacijfers, die toch weer erg hard stijgen, zijn sowieso zorgwekkend. Vaccineren blijft een belangrijk middel om het aantal ziekmakende besmettingen tegen te gaan."

ActiZ maakt zich vooral zorgen over ouderen die thuiswonen. Zij krijgen per post wel een vaccinatie-uitnodiging, maar verder geeft de overheid te weinig voorlichting over het belang van deze vaccinatie, volgens Westerlaken.

'Kabinet moet meer uitleggen'

"Er is nog veel onduidelijkheid over het feit dat mensen die herhaalprik kunnen halen. Het is goed als hier meer aandacht voor komt. Het kabinet moet echt weer uitleggen hoe je die herhaalprik kan halen en waarom het belangrijk is."

Ze benadrukt dat het ministerie ook beter een langetermijnperpsectief moet schetsen, waarbij mensen voorbereid worden om - net als bij de griepprik - meerdere herhaalprikken te nemen.

Waar is corona nu?

Zorgen over personeelstekort bij nieuwe golf

Westerlaken vindt meer urgentie voor de herhaalprik belangrijk, omdat de druk op de zorg toeneemt. "Op dit moment is het ziekteverzuim in de zorg al hoog." Door het ziekteverzuim en de vergrijzing loopt de druk op de zorg alsmaar op. Verder speelt ook de vakantie een rol, vertelt ze.

"De golf die er nu aankomt is de vakantiegolf. Het is goed dat werknemers op vakantie kunnen, maar dat betekent dat het vaak moeilijk is voor de achterblijvers om de roosters rond te krijgen." Daarom is het volgens haar extra belangrijk om uit te stralen dat vaccineren en naleven van de basisregels heel belangrijk is.

'We zijn er nog niet van af'

Ze benadrukt dat de zorgbranche niet de enige sector is waar zorgen zijn over een nieuwe golf. Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland roepen werkgevers op om verschillende coronamaatregelen weer na te leven. "Het is goed dat werkgevers regels zoals testen bij klachten, ventileren en thuiswerken weer strikter gaan naleven", zegt een woordvoerder.

Het zorgpersoneel loopt door corona nog steeds op hun tandvlees, zegt Westerlaken. Ook vertelt ze dat er nu in zo'n 8 procent van de verpleeghuizen in Nederland coronabesmettingen zijn. "We zijn er echt nog niet van af, corona is nog aan de orde van de dag."