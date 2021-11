De Gezondheidsraad adviseert om 60-plussers een derde coronavaccin te geven. Ook bewoners van zorginstellingen boven de 18 jaar komen in aanmerking. "Een derde prik geeft 10 keer meer antistoffen", zegt immunoloog Ger Rijkers.

Mensen met een afweerstoornis konden al een derde prik krijgen. De Gezondheidsraad zegt dat het vaccin nog goed beschermt tegen ernstige ziekte, 'maar dat er aanwijzingen zijn dat bij de oudere gevaccineerden de bescherming afneemt'.

Oudsten eerst

Bij 60-plussers neemt de bescherming tegen ziekenhuisopnames en ernstige ziekte ook iets sneller af dan bij jonge mensen, zegt de raad. Dat is -samen met het toenemende aantal besmettingen- waarom de raad dit adviseert. De oudsten zouden als eerste een derde prik moeten krijgen, op dezelfde manier als er in januari is begonnen met prikken.

"De derde prik gaat helpen", zegt Rijkers van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. In Israël kan iedereen die wil al een derde prik krijgen. "De eerste resultaten uit Israël laten al zien dat in alle leeftijdsgroepen het ongeveer 10 keer minder ziekenhuisopnames en overlijdens geeft."

'Flinke verlichting druk op de zorg'

Het gaat nog wel een tijd duren voordat de boosterprik resultaat geeft, zegt Rijkers. "We hebben nu het advies. Ik denk dat we niet veel eerder dan januari kunnen starten. Dus het zal niet nu meteen leiden tot een vermindering van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het duurt ook weer 2 weken voordat het vaccin optimaal werkt."

Maar het vaccin gaat volgens hem zeker verschil maken. "De grootste groep kwetsbaren, namelijk ouderen, zullen beter beschermd zijn. Uiteindelijk zal dat een flinke verlichting geven voor het hele zorgsysteem. Zowel in als buiten het ziekenhuis."

Rest van de bevolking

Voor andere groepen in de maatschappij ziet de raad geen medische aanleiding om een boostervaccin te geven. De vaccins zouden in andere leeftijdsgroepen vooralsnog genoeg bescherming bieden tegen het coronavirus. Rijkers snapt ook dat nu is gekozen voor de 60-plussers.

"Je zou kunnen zeggen dat je hem aan iedereen geeft die het wil, maar de gevaccineerden jongeren en volwassenen zijn sowieso heel erg goed beschermd. Maar jongeren en volwassenen met een slechter immuunsysteem, zoals bijvoorbeeld astma, zou ik wel in overweging nemen om toch een derde prik aan te bieden. Die krijgen namelijk ook een griepprik."

Niet samen met griepprik geven

Ouderen krijgen in deze periode een griepprik aangeboden. Het is niet meer mogelijk om de derde coronaprik en de griepprik samen te geven zodat ouderen maar een keer naar de prikpost hoeven. "Dat zou logistiek veel handiger zijn. Maar dat krijgen we niet voor elkaar. Dat wordt apart van elkaar georganiseerd."

"De vaccinwereld is ook ontzettend conservatief. Dus je moet eerst goed uitzoeken hoe de vaccins met elkaar werken. Dat krijg je zo snel niet voor elkaar. Ouderen krijgen vanaf vorig jaar ook het pneumokokkenvaccin. Dat kan wel samen gegeven worden met het griepprik. Dus ze krijgen er al twee. Een derde coronavaccin erbij tegelijkertijd zal net iets te veel zijn."

Bekijk ook Geduld gevaccineerden is op: zeven op de tien willen specifieke maatregelen voor ongevaccineerden

Goed beschermd tegen deltavariant

Rijkers denkt dat het nu standaard zal worden dat je drie keer wordt gevaccineerd tegen corona. En dat is niet gek zegt hij. "Want voor veel meer andere ziektes heb je ook meer dan een prik nodig." Per nieuwe variant moet bekeken worden of drie prikken genoeg zullen zijn. Voor nu werken drie prikken ook goed tegen de deltavariant, zegt Rijkers.

"De deltavariant is zeker wel 5 keer besmettelijker dan het oorspronkelijk virus uit Wuhan. Dus dat heeft geleid tot een verandering van de spelregels. Voordat die variant er was, was je goed gevaccineerd met twee prikken tegen ziekte en het overdragen, maar dat is dus veranderd. Dus de derde prik is een effect van de deltavariant, maar ook tegen het loslaten van alle maatregelen."

Iedereen derde prik

Rijkers zegt dat de vaccins voor veel mensen nog altijd 90 tot 95 procent bescherming biedt. Toch zou hij het liefst zien dat iedereen die het wil een derde coronaprik kan krijgen. "Niet zozeer om ziekte terug te dringen, want daarvoor zal het zeer beperkt werken, maar om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan."

"Want voor heel Nederland geldt dat er nog een aanzienlijke groep is die ondanks vaccin niet goed beschermd is. Wie dat zijn, weet je niet. Dus daarom vind ik dat als je je afweer nog beter kunt maken, je dat moet doen. Je hebt maar een extra vaccinatie nodig, dus dat is geen grote moeite." Met het geven van een derde prik voor heel Nederland zou Rijkers het liefst zien dat gewacht wordt tot volgend najaar. "Als er op dat moment bijvoorbeeld betere vaccins zijn voor de varianten die er dan zijn."