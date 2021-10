De toestroom van coronapatiënten zorgt voor spanningen in het ziekenhuis. Door de zorg voor, voornamelijk, ongevaccineerde patiënten loopt de druk op en komt zorg voor andere mensen in het gedrang. Het leidt tot onbegrip bij het zorgpersoneel.

Operaties moeten afzeggen

Voor het personeel in de ziekenhuizen is het soms frustrerend als mensen zich niet laten vaccineren. "Het is jammer als heel veel ic-bedden worden opgeslokt door patiënten die niet gevaccineerd zijn en we daar andere operaties om moeten afzeggen. Dat zijn moeilijke gesprekken", zegt Salden. Ziekenhuis Isala in Zwolle moest dit weekend 20 operaties afzeggen vanwege de toestroom van coronapatiënten.

"Wij horen van onze achterban dat erover gesproken wordt, maar het zijn lastige dilemma's. Vaccinatie is ons land een vrije keuze en het is geen verplichting. Maar we hebben goede vaccins om dit virus te bestrijden", zegt de voorzitter van NU'91.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Voorzitter Stella Salden van NU'91 vertelt over de spanning die zorg voor mensen zonder vaccinatie mee kan brengen

Structureel investeren

Volgens Salden is de rek er bij veel werknemers in het ziekenhuis uit: "Iedereen is doodop van afgelopen jaar. En nu wordt het winter, komt het griepseizoen eraan en moet er nog veel zorg worden ingehaald."

Wat haar betreft moeten we inzetten op preventie om de zorgvraag verder af te laten nemen. "En we moeten op lange termijn structureel investeren om personeel te behouden. Het is te zwaar werken in de zorg. Van de 114.000 medewerkers die instromen, stromen er ook 86.000 weer uit."