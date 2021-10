In tegenstelling tot Nederland heeft iedereen in Israël dit dat wil, al een derde prik gehad. De coronapas is daar ook niet meer geldig bij twee prikken. Israël-kenner Joop Soesan snapt niet dat het in Nederland zo lang duurt.

"Het gaat heel goed", zegt Soesan op de situatie wat betreft corona in Israël. Miljoenen mensen hebben een derde prik gehad, het kon maanden geleden al. "Wat nu blijkt is dat de meeste coronabesmettingen zich voordoen bij niet-gevaccineerden. 80 procent van de mensen die in Israël in de ziekenhuizen liggen met corona, is niet gevaccineerd." Dichter bij huis, in Italië, kan ook iedereen die dat wil nu een derde prik krijgen."

Geen chemo of immuunziekte

De 52-jarige Marcel Brans uit Breda zou heel graag een derde prik willen, maar krijgt geen uitnodiging. Hij heeft een ernstige zenuwaandoening, zijn longen werken op halve kracht en hij lijdt aan prostaatkanker. Brans' longarts zegt dat hij een derde prik zou moeten krijgen. "Maar het RIVM bepaalt. En onderaan de streep staat 'nee'. Ik val helaas niet binnen de criteria, want ik heb geen immuunziekte en gebruik geen chemo. Voor mij betekent dat ik nu kwetsbaar ben en niet weerbaar."

Brans heeft al een jaar in quarantaine gezeten door zijn gezondheid, en gaat dat nu weer doen. "De straat is dodelijk voor mij", zegt hij. Hij kwam net uit quarantaine, maar nu het 4 à 5 maanden geleden is dat hij is gevaccineerd en de werking wat afneemt, besluit hij weer naar binnen te gaan.

Bron: EenVandaag

Corona met zwakke gezondheid

"Het gaat niet alleen over mij", zegt Brans. "De overheid hamert heel erg op vaccineren, maar er is dus een groep die nu nog een vaccinatie wil, maar dat niet kan. Dat voelt tegenstrijdig."

Ook omdat de druk op de zorg toeneemt wil Brans een derde prik. "Want als ik corona krijg, ga ik heel veel zorg nodig hebben. Ik ga ervan uit dat ze dan nog wel heel even hun best doen voor mij, maar dat gaat dus heel veel druk geven. Dat moeten we voorkomen."

Snel handelen

In Israël wordt gezegd dat de derde prik de cellen wakker schudt om weer meer actief te worden, nadat de effectiviteit van twee prikken in de loop van de tijd wat is afgenomen. "Met de derde prik is die effectiviteit weer 97 procent. Elke avond is er wel een topviroloog ergens op tv om adviezen te geven." Vorige maand zeiden internationale wetenschappers dat het onderzoek over de derde prik in Israël 'aan alle kanten rammelt'.

In Israël beslissen corona-experts vanmiddag over het goedkeuren van het vaccineren van kinderen. "Dat laat zien hoe snel er hier wordt gehandeld", zegt Soesan. Er worden nog steeds mondkapjes gedragen in het land. "Buiten en binnen, op drukke plekken."

Testen bij twee prikken

Als je nog maar twee vaccins hebt gehad in Israël krijg je geen coronapas en moet je je gewoon laten testen. "Er wordt nog superveel getest bij ons. Je ontkomt er niet aan en er zijn daar overal mogelijkheden voor." In Nederland is dat wel anders. Minder dan de helft van de mensen laat zich nog testen bij een verkoudheid, blijkt uit onderzoek onder leden van het EenVandaag Opiniepanel.

"Hier gaan ze ervan uit dat de derde prik langer dan een halfjaar optimaal blijft werken. Zo'n 6 tot 8 maanden. Maar iedereen blijft desondanks voorzichtig. Er wordt weinig binnen met mensen afgesproken."