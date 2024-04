Een half jaar geleden werden ze vanuit Israël ontvoerd door Hamas, nu zijn er nog altijd 133 gegijzelden. De families van vier van hen zijn in Nederland om aandacht te vragen voor de situatie. "Wij hebben deze oorlog niet gekozen."

EenVandaag sprak met enkele familieleden. Ze vertellen over het gemis van hun dierbaren, waar ze al een half jaar niets van hebben vernomen. Of ze nog in leven zijn, is de vraag.

'Probeerde levens te redden op festival'

Elyakim Libman (24) was op 7 oktober werkzaam als beveiliger op het Nova Music Festival toen hij gevangen werd genomen door Hamas. Een half jaar later weten zijn familieleden niets over hem. "We weten niet of hij nog leeft, zorg nodig heeft, we horen niets", zegt zijn zus Tzufit Libman.

Ze zijn trots op hem. "Hij heeft levens geprobeerd te redden op het festival", zeggen zijn familieleden op basis van video's die ze hebben gezien. "Hij is daar gebleven, hij is niet weggerend. Hij heeft mensen die in nood waren of gewond waren geholpen. Dat heeft onze Elyakim gedaan, daar zijn we heel trots op."

Oneerlijk

"We missen hem", gaat zus Tzufit verder. "We proberen hoop te houden. Maar na zoveel maanden is het zo moeilijk", zegt ze. "We hebben geen optie. We moeten wel, voor hem. Maar soms breek ik. Je moet je hoofd altijd beheersen, maar soms gaat dat niet."

"Het is een onmogelijke situatie. We willen gewoon ons leven leven. Hij was op het festival, deed gewoon zijn werk. Dit is niet eerlijk. Het zou humaan zijn om Elyakim terug naar huis te laten keren", roept ze op.

'Gewone mensen, geen soldaten'

Even verderop zit Oxasana, de moeder van Alexander Lobanov (33). Hij werkte achter de bar op het muziekfestival toen hij gevangen werd genomen. Ze heeft het er heel zwaar mee, zegt ze. "Er is geen teken van leven." Ze wil aandacht vragen voor de situatie van haar zoon en die van andere gegijzelden.

"Dit zijn geen soldaten. Dit zijn gewone mensen, mensen die gewoon naar hun werk gaan, hun leven leiden." Ze vertelt dat Alexander vader is van een 2-jarige zoon. Zijn vrouw beviel van hun tweede kind toen hij gevangen werd genomen. "Het oudste kind ziet zijn vader niet en roept overal naar papa. Ons leven is kapot."

Gijzelaars vermoedelijk overleden

Volgens gijzelingsdeskundige Guido van Diermen zijn er 131 tot 133 gijzelaars. "De cijfers lopen uiteen", zegt hij. Volgens hem zullen er waarschijnlijk zo'n 30 van hen niet meer in leven zijn. "Je kunt er vanuit gaan dat ze onder minimale omstandigheden leven. Uit verhalen van ex-gijzelaars blijkt dat ze heel weinig te eten krijgen."

Hoe je het in zo'n situatie volhoudt? "Eigenlijk is het zo dat degenen die zich het best aanpassen, de grootste overlevingskans hebben", zegt hij. "Mentale weerbaarheid speelt een grote rol. Je moet je mindset zo draaien, dat je het idee loslaat dat je morgen vrij komt."

Praten tegen gijzelnemer

Ook helpt het om gesprekken aan te gaan met de daders. "Dan is de kans groter dat hij jou als mens gaat zien. Hoe langer een gijzeling duurt, hoe groter die kans wordt."

Hij denkt ook dat het kan helpen als familieleden en vrienden aandacht vragen voor de situatie. "Het laat zien hoe groot het leed is. Die impact kan ook doorwerken op politiek niveau. Dat het effect heeft op verkiezingen, bijvoorbeeld."

Hoopvol

De vader van Eliya Cohen (27) leeft tussen hoop en vrees. Of Israelisch premier Benjamin Netanyahu genoeg prioriteit heeft voor de gijzelnemers? "Ik ben niet geïnteresseerd in de politiek", zegt Mimon. "Ik ben bezig met het terugbrengen van mijn zoon. Dat is mijn doel. Maar ik ga er vanuit dat de gijzelnemers hem aardig vinden. Hij is heel sociaal."

Louise Neutra is de tante van Omer Neutra (22). "Hij was een goed neefje, nee, is een goed neefje. We hebben geen teken van leven, maar je blijft geloven. Mijn hart vertelt me dat hij nog in leven is. We hadden altijd een speciale band", zegt ze over Omer. "Daarom kon ik maar niet geloven wat er gebeurd was. Pas na 4 maanden drong het besef bij me door."

'Stop deze bullshit'

Ze heeft een boodschap aan iedereen die zich verdiept in de oorlog in Gaza. "Ik denk dat de wereld goed moet luisteren wat er hier gebeurt: stop deze bullshit. Mensen zijn bang voor zichzelf. Het is misschien moeilijk, maar ik geloof erin dat de oorlog gestopt kan worden."

Ze vindt het verschrikkelijk dat Hamas haar neefje hebben gekidnapt. "Maar zij hebben ook een verschrikkelijk leven. Als je in mensen wil geloven, moet je vertrouwen dat het goedkomt."