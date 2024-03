De inwoners van Gaza hebben snel meer humanitaire hulp nodig. Volgens de VN staat een kwart op het randje van hongersnood. De Israëlische regering zegt die hulp niet te blokkeren, maar de ervaringen van hulporganisaties aan de grens met Gaza zijn anders.

De situatie in Gaza is onveranderd, zegt Juliette Verhoeven van Save the Children. "Nog steeds even slecht. Onze vrachtwagens met hulp worden tegengehouden, terwijl 560.000 mensen aan hongersnood lijden en kinderen er al aan sterven."

'Insuline en waterfilters ook geweigerd'

De lijst met producten die niet de grens over mogen, wordt steeds langer, vertelt Verhoeven. "Je wordt sowieso naar een andere grenspost gestuurd en moet heel lang in de rij staan. En alles van slaapzakken met risten tot dadels met pitten wordt tegengehouden."

De VN roep daarom Israël op om de grensovergangen te openen voor noodhulp. Israël legt de schuld van de voedselcrisis bij 'distributieproblemen' van de VN. "Het is geen capaciteitsgebrek", zegt Verhoeven. "Wij voelen dat Israël het doelbewust tegenhoudt. Insuline is ook geweigerd, waterfilters ook. Dat hebben we niet eerder meegemaakt. Dit is ongekend."

Verslag uit Rafah

Verhoeven sprak in de Egyptische hoofdstad Caïro met een collega die net terug was uit Rafah, in Zuid-Gaza. "Ze heeft nog nooit zoveel verwoesting in zo'n korte tijd gezien. En ook niet dat ziekenhuizen en medische faciliteiten het doelwit zijn van de strijd. En dat de hulp wel beschikbaar is, maar niet wordt toegelaten."

Verhoeven benadrukt de cijfers. "In 2023 zijn er meer kinderen in Gaza gestorven dan in de afgelopen 10 jaar in alle conflicten in de hele wereld bij elkaar. Dat is een waanzinnig en ongekend hoog aantal."

'Haven is niet de oplossing'

Voedsel en noodpakketten komen nu Gaza binnen over land met vrachtwagens, en met droppings uit vliegtuigen. De hoop is gevestigd op de pier die de Amerikanen bouwen. De Verenigde Staten kondigden trots aan dat er een haven gebouwd zal worden, om hulpgoederen te leveren. Alle pakketten die via die pier binnenkomen, worden verzameld in Cyprus en daar gecontroleerd door het Israëlische leger.

Maar volgens Verhoeven is ook zo'n haven niet de oplossing. "Het duurt nog weken voordat dat er is. Het is te laat en het is onnodig. De hulp is er, maar staat vast aan de grens. Daarbij worden er ook te weinig hulpverleners toegelaten om de hulp te verdelen. En het geweld en bombardementen gaan maar door."

VN wil hongersnood uitroepen

De oplossing is volgens Save the Children allereerst een permanent staakt-het-vuren. "Niet tijdelijk, want een kind met hongersnood is niet gered met een paar dagen eten. Die hebben medische zorg nodig." Daarbij pleit de organisatie voor een onafhankelijke organisatie die de hulpgoederen controleert in plaats van het Israëlische leger.

Het feit dat de Verenigde Naties voor het eerst sinds Somalië en Zuid-Soedan in 2014 de hongersnood zullen uitroepen, zal alleen helpen bij de politieke druk op Israël, zegt Verhoeven. "Het zal landen, waaronder Nederland, ook helpen om zich duidelijker uit te spreken tegen de acties van Israël."