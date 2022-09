Somalië staat aan de vooravond van een nieuwe humanitaire ramp. Voor bijna 20 miljoen inwoners dreigt voedselschaarste, voor 200.000 mensen hongersnood. De VN geven echter aan dat hulp voorlopig uitblijft. Waarom schiet de wereld het land niet te hulp?

Na jarenlange sprinkhanenplagen en nu het vierde mislukte regenseizoen op rij is er amper oogst in de Hoorn van Afrika. Daarbij zorgt de oorlog in Oekraïne voor graantekorten. "Er is heel veel mis gegaan, een half jaar geleden is hier al voor gewaarschuwd", zegt hoogleraar humanitaire studies Thea Hilhorst.

Helft van Somaliërs heeft honger

Een paar maanden geleden was slechts een fractie van de hulp aanwezig om een hongersnood te voorkomen, vervolgt ze. "Landen reageren pas als een ramp zichtbaar is. Honger ontstaat langzaam, dus wanneer de alarmbellen echt gerinkeld worden, is het vaak al te laat. Ondertussen heeft 45 procent van de bevolking chronisch honger."

En zover had het niet hoeven komen, benadrukt de hoogleraar. "De oplossing is heel simpel: er is meer geld nodig. Hulpverleners mogen een groot gedeelte van Somalië in en kunnen helpen, maar ze missen financiële steun van de VN."

Noodfondsen zijn niet bijgevuld

Hoe komt het dat er dan toch onvoldoende (voedsel)hulp bij de hongerlijdende Somaliërs terechtkomt? "We keken te veel naar de oorlog in Oekraïne, waardoor er te weinig aandacht was voor andere crisissen", stelt Hilhorst.

"Er zijn fondsen die voor dit soort situaties zijn gemaakt, maar door de oorlog en mogelijk andere gebeurtenissen is dat noodpakket leeg. Dan moeten donorlanden dat bijvullen, maar dat is begin dit jaar niet goed gegaan."

Terreurgroep El Shabab

Daarbij is de politieke situatie in Somalië sinds 2011, toen er naar schatting 300.000 mensen omkwamen van de honger, weinig veranderd. "De terroristische beweging El Shabab heeft nog een groot deel van het land bezet, terwijl de regering erg zwak is", legt de hoogleraar uit.

De terroristen laten hulporganisaties niet binnen in hun gebieden, maar geven naar eigen zeggen zelf hulp. "Maar niemand gelooft dat echt. Ze hebben weinig bronnen voor voedsel, dus ik verwacht er weinig van", zegt Hilhorst. "Op de lange termijn heb je politieke rust nodig om het land minder afhankelijk te maken van dit soort klimaatproblemen."